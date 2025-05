ESC-Sieger JJ will nächsten Song Contest “ohne Israel”

Der ESC-Sieger zeigte sich kritisch zu Israels Teilnahme am Bewerb

Von: APA/dpa

Österreichs ESC-Gewinner JJ wünscht sich laut einem Zeitungsbericht den Song Contest nächstes Jahr in Wien ohne das diesmal auf dem zweiten Platz gelandete Israel. “Es ist sehr enttäuschend, dass Israel noch am Wettbewerb teilnimmt”, zitierte die spanische Zeitung “El País” den 24-Jährigen. “Ich würde mir wünschen, dass der Eurovision Song Contest nächstes Jahr in Wien stattfindet, ohne Israel. Aber der Ball liegt nun bei der EBU. Wir Künstler können uns nur dazu äußern.”

Die Europäische Rundfunkunion (EBU/European Broadcasting Union) ist als Zusammenschluss von Rundfunkanstalten aus Dutzenden Ländern der Veranstalter des Eurovision Song Contest (ESC), den es seit 1956 gibt. Der ausgebildete Opernsänger Pietsch hatte beim Wettbewerb in Basel mit seinem Song “Wasted Love” die meisten Punkte geholt und die internationale Musikshow gewonnen. Die APA hat beim ORF um eine Stellungnahme zu JJs Äußerungen angesucht, bis dato lag keine Antwort vor.

Kritik an Israels Teilnahme am ESC

Israels Teilnahme am ESC wurde in den vergangenen Monaten immer wieder kritisiert. Hintergrund ist der Krieg gegen die Terrororganisation Hamas, den Israel im palästinensischen Gazastreifen führt. Dieser begann nach dem beispiellosen Massaker durch palästinensische Terroristen in Israel im Oktober 2023. Im Gazastreifen sind seitdem mehr als 50.000 Menschen umgekommen.

Auch Nemo, im Vorjahr für die Schweiz beim Song Contest erfolgreich, hatte sich offen für einen Ausschluss Israels ausgesprochen. Ähnlich hatten sich 70 frühere ESC-Teilnehmer in einem offenen Brief kürzlich geäußert.

Israels Kandidatin landete auf Platz 2

Für Israel war am vergangenen Samstagabend die Sängerin Yuval Raphael (24) angetreten. Sie ist eine Überlebende der Terroranschläge auf Israel am 7. Oktober 2023. Sie war damals mit einer Freundin auf dem Nova-Musikfestival, auf dem Terroristen aus dem Gazastreifen ein Massaker anrichteten.

Ihr Song “New Day Will Rise” landete im ESC-Finale in Basel auf Platz zwei, das Publikumsvoting konnte Israel sogar für sich entscheiden. JJ wiederum konnte insbesondere bei den Fachjurys punkten, was ihm und somit Österreich letztlich den Sieg bescherte.