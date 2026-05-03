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Auch Cosmó und JJ halten in Krems als Models für Karikaturen her

ESC-Zeitreise mit “Tanzschein” im Karikaturmuseum Krems

Sonntag, 03. Mai 2026 | 06:01 Uhr
Auch Cosmó und JJ halten in Krems als Models für Karikaturen her
APA/APA/FLORIAN WIESER/FLORIAN WIESER
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Von: apa

Eine bunte Zeitreise durch 70 Jahre Eurovision Song Contest bietet das Karikaturmuseum Krems rechtzeitig vor dem nahenden Großevent in der Wiener Stadthalle. 63 Künstler fertigten dafür ihre Interpretationen von Stars und Sternchen aus der Historie des Wettsingens an, verewigt wurden alle drei heimischen ESC-Sieger. Zu sehen gibt es in Form einer Zeichnung von Birgit Vlk erstmals auch den inoffiziellen “Tanzschein” aus dem gleichnamigen österreichischen Beitrag von Cosmó.

Die Karikatur-Serie – laut dem Kremser Museum eine “amüsante Revue” durch die Song-Contest-Geschichte – entstand laut einer Aussendung in Zusammenarbeit mit dem internationalen Karikatur-Festival Eurocature. Unter dem Titel “Karikatur Goes Eurovision Song Contest 2026” waren 60 Künstler aus Ländern wie Frankreich, Großbritannien und Deutschland während der Eurocature in Horn im Februar dazu eingeladen, ihre eigenen ESC-Beiträge zu Papier zu bringen.

“Die Künstlerinnen und Künstler des Eurovision Song Contest sind einzigartige Charaktere – manche echte Diven, ganz wie wir Zeichnerinnen und Zeichner es manchmal sind. Der Song Contest bietet uns eine inspirierende Vielfalt an Motiven, die sich wunderbar für Karikaturen eignen”, sagte Bernd Weidenauer, Schnellzeichner und Eurocature-Organisator, zu den entstandenen Bildern.

Cosmo und die drei heimischen ESC-Gewinner verewigt

Hoch im Kurs stand natürlich – anders als aktuell bei den internationalen Buchmachern – der heimische ESC-Starter Cosmó. Neben dessen “Tanzschein”, der das Konterfei des Sängers in Gesellschaft von Löwe und Gazelle zeigt, wurden naturgemäß auch die drei bisherigen österreichischen Gewinner des Wettsingens entsprechend gewürdigt. Udo Jürgens wurde von Thomas Kriebaum mit extra langen Beinen und Mini-Klavier dargestellt, “Merci Mon Cherie” lautet der dazugehörige, leicht adaptierte Sprechblasen-Schriftzug. Conchita erinnert in einer Darstellung von Andreas Penkler mit weit aufgerissenem Mund an Edvard Munchs “Schrei”, passender Werktitel ist “Schrei like a phoenix”. Laut wird es auch um JJ: Geht es nach Karikaturist Bernd Ertl, lässt der Vorjahressieger flankiert von dem diesjährigen ESC-Moderatorenduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski mit seinem hohen Cis gar eine Glasscheibe zerspringen.

Bildlich aufgewartet wird bis zum 1. Juli auch mit weiteren Gewinnern aus der reichen Historie des ESC, von Premierensiegerin Lys Assia aus der Schweiz bis hin zu Måneskin, die mit rockigen Klängen 2021 in Rotterdam die ESC-Trophäe für Italien einfuhren. Zu sehen sind die Karikaturen auf Monitoren im Museumsfoyer, als offene Galerie werden auch Zeichnungen auf Großformat gegenüber dem Haus präsentiert.

Zur Einstimmung auf den Song Contest bietet das Museum zudem drei Veranstaltungen in den Tagen vor dem Grand Final (16. Mai). Den Auftakt macht am 9. Mai ein Artist Talk mit Elisabeth “Lizzi” Engstler, in dessen Rahmen mit der ESC-Teilnehmerin von 1982 hinter die Kulissen des Bewerbs geblickt werden soll. Am 13. Mai singen drei niederösterreichische Chöre unter dem Motto “Eurovision Unplugged” vor dem Museum Hits aus der Song-Contest-Geschichte, am 15. Mai bringt ein ESC-Quiz einen Hauch von Wettkampfstimmung nach Krems.

(S E R V I C E – www.karikaturmuseum.at, www.kunstmeile.at )

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