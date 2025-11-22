Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Fan reißt Lenny Kravitz bei Konzert Dreadlocks aus
Lenny Kravitz ist derzeit auf Tournee in Australien

Fan reißt Lenny Kravitz bei Konzert Dreadlocks aus

Samstag, 22. November 2025 | 17:52 Uhr
Lenny Kravitz ist derzeit auf Tournee in Australien
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ROY ROCHLIN
Von: APA/dpa

Bei einem Konzert in Australien ist US-Rocker Lenny Kravitz Opfer eines äußerst übergriffigen Fans geworden. “Brisbane, das war wild”, kommentierte der Sänger den Vorfall vom Freitagabend auf seinen Kanälen in sozialen Medien. Eine “sehr aufgeregte junge Frau” habe ihm vier seiner Dreadlocks aus dem Hinterkopf gerissen, als er für sein Lied “Let Love Rule” von der Bühne ins Publikum gegangen sei, erzählte der Musiker weiter.

Der 61-Jährige ist mit seiner “Blue-Electric-Light Tour” derzeit in Australien unterwegs. Wie sehr ihm der Zwischenfall selbst zusetzte, deutete der Musiker dabei nur an: “Weißt du, wie doll du ziehen musst, um die aus meinem Kopf zu reißen? Verdammt Baby!”

Fotos eines anderen Fans auf dem Konzert, die die Nachrichtenseite “News.com.au” veröffentlichten, zeigen, wie der Künstler durch die Zuschauermenge geht und sich dabei am Hinterkopf an die Haare zu fassen scheint. Auf die Nähe zu seinen Fans will Kravitz trotz des befremdlichen Vorfalls auch künftig nicht verzichten: “Ich werde nicht damit aufhören, für “Let Love Rule” rauszukommen, denn das ist, was wir tun. Das ist unser gemeinsamer Moment”, sagte er im Video.

