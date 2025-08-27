Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Ferdinand von Schirach hatte eine Nahtoderfahrung
Ferdinand von Schirach sah sich bereits dem Tod gegenüber

Ferdinand von Schirach hatte eine Nahtoderfahrung

Mittwoch, 27. August 2025 | 12:55 Uhr
Ferdinand von Schirach sah sich bereits dem Tod gegenüber
APA/APA/AFP/JOEL SAGET
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der deutsche Erfolgsschriftsteller Ferdinand von Schirach ist nach eigenen Angaben einstmals selbst dem Tod nahegekommen. Im “Bunte”-Interview antwortete er auf die Frage, ob er Angst vor dem Tod habe: “Nein. Ich hatte eine Nahtoderfahrung. […] Alles war sanft, nicht bedrohlich, auch nicht erschreckend.” Angst habe er eher vor dem Sterben, da wolle er den Zeitpunkt gerne selbst bestimmen.

Bei “einer schiefgegangenen Operation” sei er damals fast verblutet, sagte er in dem Interview. Er habe das viele Blut gesehen, das von der Liege auf den Boden getropft sei, es sei langsam kälter geworden und er habe gedacht: “Ah, das ist jetzt das Ende. Dieses Leben war doch sehr interessant, auch wenn ich nicht alles verstanden habe.”

Der Jurist von Schirach (“Kaffee und Zigaretten”, “Nachmittage”) zählt zu den erfolgreichsten Autoren Deutschlands. Nun kommt er mit dem neuen Buch “Der stille Freund” auf den Markt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Erneuter Geldregen für Politiker in der Region
Kommentare
138
Erneuter Geldregen für Politiker in der Region
“Etwas in mir ist zerbrochen”: Tamara Lunger zieht mit Kamel durch die Mongolei
Kommentare
47
“Etwas in mir ist zerbrochen”: Tamara Lunger zieht mit Kamel durch die Mongolei
Nordtiroler Schützen lassen auch Frauen ans Gewehr
Kommentare
41
Nordtiroler Schützen lassen auch Frauen ans Gewehr
Mehr Geld für öffentlichen Dienst:  Rahmen steht fest
Kommentare
35
Mehr Geld für öffentlichen Dienst:  Rahmen steht fest
Hand aufs Herz: Können wir noch genügsam leben?
Kommentare
25
Hand aufs Herz: Können wir noch genügsam leben?
Anzeigen
Die Schlümpfe – der große Kinofilm
Die Schlümpfe – der große Kinofilm
Ab 27. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 