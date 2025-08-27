Ferdinand von Schirach hatte eine Nahtoderfahrung

Von: APA/dpa

Der deutsche Erfolgsschriftsteller Ferdinand von Schirach ist nach eigenen Angaben einstmals selbst dem Tod nahegekommen. Im “Bunte”-Interview antwortete er auf die Frage, ob er Angst vor dem Tod habe: “Nein. Ich hatte eine Nahtoderfahrung. […] Alles war sanft, nicht bedrohlich, auch nicht erschreckend.” Angst habe er eher vor dem Sterben, da wolle er den Zeitpunkt gerne selbst bestimmen.

Bei “einer schiefgegangenen Operation” sei er damals fast verblutet, sagte er in dem Interview. Er habe das viele Blut gesehen, das von der Liege auf den Boden getropft sei, es sei langsam kälter geworden und er habe gedacht: “Ah, das ist jetzt das Ende. Dieses Leben war doch sehr interessant, auch wenn ich nicht alles verstanden habe.”

Der Jurist von Schirach (“Kaffee und Zigaretten”, “Nachmittage”) zählt zu den erfolgreichsten Autoren Deutschlands. Nun kommt er mit dem neuen Buch “Der stille Freund” auf den Markt.