Finnlands ESC-Starter Linda Lampenius und Pete Parkkonen

Von: apa

Finnland setzt beim Eurovision Song Contest 2026 auf eine ungewöhnliche Mischung aus Klassik, Pop und Rock. Dafür sorgen die Geigerin Linda Lampenius und der Popsänger Pete Parkkonen mit dem dramatisch-melancholischen Song “Liekinheitin” (“Flammenwerfer”). Der Beitrag ist eine Mischung aus klassischen Streicherklängen mit modernen Pop- und Rockelementen. Die Chancen auf eine gute Platzierung stehen mit diesem eher auffälligen Beitrag nicht schlecht – und verlässlich hält sich die Nummer bei den Wettquoten seit Wochen auf Platz 1.

Beide Künstler sind in Finnland und teilweise auch darüber hinaus keine Unbekannten. Lampenius, geboren am 26. Februar 1970 in Helsinki, ist eine weltweit erfolgreiche klassische Geigerin, die bereits früh international auftrat und mit ihren Alben große Erfolge feierte. Parkkonen, geboren am 8. Februar 1990, wurde durch die Castingshow “Idols” bekannt und hat sich seither als feste Größe in der finnischen Pop- und Soulszene etabliert.

Finnlands ESC-Geschichte

Finnland war erstmals 1961 beim Grand Prix in Cannes dabei. Bis zu seinem ersten Sieg musste sich das Land aber ziemlich lange gedulden. Genauer gesagt 45 Jahre – da schafften die Finnen den Sensationssieg in Athen. Er ging an die Rocker mit den Horrorkostümen von Lordi und dem Titel “Hard Rock Hallelujah”. Im Jahr 2023 schaffte Finnland dann noch einmal einen Beinahesieg: Käärijä belegte mit “Cha Cha Cha” den 2. Platz. Erwähnenswert sind noch zumindest mehr als zehn Top-Ten-Platzierungen in Finnlands ESC-Geschichte.

Die größten Erfolge Finnlands:

Platz 1

2006

Lordi

“Hard Rock Hallelujah”

Platz 2

2023

Käärijä

“Cha Cha Cha”

Platz 6

2021

Blind Channel

“Dark Side”

(S E R V I C E – www.eurovision.com/stories/finland-umk-2026-winner-linda-pete-liekinheitin/ )