Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Franka Potente: Leben in Hollywood ist “wahnsinnig teuer”
Deutsche Schauspielerin lebt in Los Angeles

Franka Potente: Leben in Hollywood ist “wahnsinnig teuer”

Freitag, 03. Juli 2026 | 08:30 Uhr
Deutsche Schauspielerin lebt in Los Angeles
APA/APA/dpa/Felix Hörhager
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Franka Potente blickt nach mehr als 25 Jahren in Hollywood ohne Wehmut auf ihre Karriere zurück. “Es gibt natürlich eine Million Rollen, die ich gerne gespielt hätte. Aber es ist ja müßig, damit seine Zeit zu verbringen. Dafür ist mein Leben drumherum einfach zu gut”, sagte die Schauspielerin der Wochenzeitung “Die Zeit”.

“Viele meiner Schauspieler-Freunde hier sind arbeitslos. Einige sind sogar mit vierzig zurück zu ihren Eltern gezogen, weil sie sich L.A. nicht mehr leisten können”, berichtete Potente. Insgesamt werde heute deutlich weniger gedreht als zu Beginn ihrer Zeit in den USA, zugleich versuchten Produktionsfirmen immer häufiger, bei Gagen und Arbeitsbedingungen zu sparen.

Auch sie selbst könne es sich nicht immer leisten, auf ungünstige Angebote zu verzichten. “Wenn’s geht, klar. Wenn ich aber ewig nicht gearbeitet habe und mal wieder etwas machen muss, sage ich eben doch zu”, sagte die 51-Jährige, die 1998 mit dem Film “Lola rennt” berühmt wurde und in den 2000er Jahren etwa mit Johnny Depp (“Blow”) und Matt Damon (“Die Bourne Identität”) drehte.

Leben in Los Angeles “wahnsinnig teuer”

Nach ihrem Regiedebüt habe die Pandemie weitere Regieprojekte ausgebremst, sagt Potente. Deshalb arbeite sie inzwischen wieder vor allem als Schauspielerin. Das Leben in Los Angeles sei “wahnsinnig teuer”. Weil die öffentlichen Schulen “nicht so doll” seien, gingen ihre beiden Töchter auf eine katholische Privatschule. “Die war noch am billigsten, aber das Geld muss ja trotzdem irgendwie reinkommen.”

Die Schauspielerei sei nicht das Wichtigste in ihrem Leben, auch wenn sie den Beruf “total gerne” mache. “Wenn ich ein, zwei große Projekte im Jahr habe, meine Rechnungen zahlen und mit den Kids in den Urlaub fahren kann: wonderful”, sagt Potente. “Aber wenn mir einer genug Geld geben würde, könnte ich auch ohne entspannt leben.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Wohnungsnotstand: “So bleiben wir unattraktiv”
Kommentare
51
Wohnungsnotstand: “So bleiben wir unattraktiv”
Zittern vor neuem invasiven Schädling
Kommentare
45
Zittern vor neuem invasiven Schädling
3.700 Seniorinnen ohne Rente
Kommentare
34
3.700 Seniorinnen ohne Rente
Streit um Pflichtkurse für Privatzimmervermieter
Kommentare
30
Streit um Pflichtkurse für Privatzimmervermieter
Meran: Jugendliche auf Spielplatz überfallen und beraubt
Kommentare
28
Meran: Jugendliche auf Spielplatz überfallen und beraubt
Anzeigen
Drei Tage Mittelalter
Drei Tage Mittelalter
Burg Reifenstein
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 