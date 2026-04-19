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Monroe zählt zu den Anwärterinnen auf den ESC-Sieg

Frankreichs ESC-Kandidatin Monroe

Sonntag, 19. April 2026 | 08:01 Uhr
++ HANDOUT ++ Monroe zählt zu den Anwärterinnen auf den ESC-Sieg
APA/EBU
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Von: apa

Mit der 17-jährigen Monroe schickt Frankreich eine sehr junge Teilnehmerin zum diesjährigen Eurovision Song Contest nach Wien. Die französisch-amerikanische Künstlerin ist erst seit kurzer Zeit einem breiteren Publikum in Frankreich bekannt. Monroe, mit bürgerlichem Namen Monroe Vata Rigby, gewann 2025 die französische TV-Show “Prodiges” – eine Talentshow für klassische Musik. Danach erhielt sie einen Plattenvertrag und veröffentlichte erst im November 2025 ihr Debütalbum.

Schon früh begann die im Oktober 2008 in den USA geborene Künstlerin zu singen und entdeckte dabei ihre Leidenschaft für die klassische Musik. Sie erhielt eine Gesangsausbildung und lernte außerdem Klavier. Mit dem ESC-Beitrag “Regarde !” möchte Frankreich verschiedene Musikstile vereinen – von Oper über Musical bis hin zu modernem Pop. Der Song versteht sich als emotionale Liebesbotschaft und setzt vor allem auf Ausdruck, Kraft und stimmliche Stärke und wird – Ehrensache – auf Französisch gesungen.

Frankreichs ESC-Geschichte

Frankreich ist als Gründermitglied des Musikwettbewerbs seit 1956 dabei. Insgesamt schneidet das Land gar nicht schlecht in der ESC-Historie ab. Immerhin kann es fünf Siege und zahlreiche weitere Topplatzierungen vorweisen, aber: der letzte Sieg reicht doch schon ins Jahr 1977 zurück. Im Vorjahr erreichte Frankreich in Basel Platz 7.

Die größten Erfolge:

Platz 1

1958

André Claveau “Dors, mon amour”

Platz 1

1960

Jacqueline Boyer “Tom Pillibi”

Platz 1

1962

Isabelle Aubert “Un premier amour”

Platz 1

1969

Frida Boccara “Un jour, un enfant”

Platz 1

1977

Marie Myriam “L’oiseau et l’enfant”

(S E R V I C E – www.eurovision.com/stories/regarde-monroe-for-france-eurovision-2026/ )

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