Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Fremder half Jessie Buckley finanziell zu Karrierebeginn
Jessie Buckley mit BAFTA-Trophäe in London

Fremder half Jessie Buckley finanziell zu Karrierebeginn

Mittwoch, 25. Februar 2026 | 09:49 Uhr
Jessie Buckley mit BAFTA-Trophäe in London
APA/APA/AFP/JUSTIN TALLIS
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Hollywood-Schauspielerin Jessie Buckley (“Hamnet”) konnte eigenen Angaben zufolge früher die Schauspielschule nur dank eines großzügigen Fremden besuchen. “Ich komme aus einer fünfköpfigen Familie, und meine Eltern haben immer ihr Bestes gegeben”, erzählte die 36-Jährige in einem Podcast des Branchenmediums “The Hollywood Reporter”. Doch es sei “schwer, in einer Stadt wie London zu leben und sich das leisten zu können”.

Die Irin hatte in London einen Platz an der renommierten Royal Academy of Dramatic Art (RADA) in London ergattert, zu deren Absolventen etwa auch Anthony Hopkins gehört. Nach kurzer Zeit an der Schauspielschule unterbrach sie das Studium jedoch, um in einem Londoner Privatclub zu singen, wie Buckley erzählt. “Und in diesen Zeiten im Ivy Club gab es einen Mann namens Tony, der mich singen gesehen hatte und das Theater liebte und junge Talente unterstützen wollte.”

Mann zahlte ihre Ausbildung und Unterkunft

Sie wäre zu der Zeit sehr gerne zurück an die RADA gegangen, erzählte Buckley. Und Tony habe ihr gesagt, dass er ihr helfen wolle. “Und er bezahlte mir dankenswerterweise meine Ausbildung an der RADA und meinen Aufenthalt in London, was ich mir sonst wahrscheinlich nicht hätte leisten können.”

Buckley schloss ihr Studium an der RADA 2013 ab. Sie spielte in Filmen wie “Frau im Dunkeln” und “I’m Thinking of Ending Things” mit. Ihre Performance im Drama “Hamnet” an der Seite von Paul Mescal brachte ihr ihre zweite Oscar-Nominierung ein.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Widerstand gegen Demo zu “Remigration” wächst
Kommentare
132
Widerstand gegen Demo zu “Remigration” wächst
Blasen vor dem Starten
Kommentare
74
Blasen vor dem Starten
Nachhaltigkeit im Tourismus: Südtirol liegt weltweit vorne
Kommentare
52
Nachhaltigkeit im Tourismus: Südtirol liegt weltweit vorne
Demonstration zur “Remigration”: “Kein Platz für rechtsextreme Ideologien in Südtirol”
Kommentare
45
Demonstration zur “Remigration”: “Kein Platz für rechtsextreme Ideologien in Südtirol”
Ukraine meldet Rückeroberung von 400 Quadratkilometern
Kommentare
23
Ukraine meldet Rückeroberung von 400 Quadratkilometern
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 