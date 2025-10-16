Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Genesungswünsche für Norbert Rier
Herz-OP bei Frontmann der Kastelruther Spatzen 

Genesungswünsche für Norbert Rier

Donnerstag, 16. Oktober 2025 | 17:48 Uhr
Von: luk

Kastelruth/Bozen – Der Südtiroler Heimatbund (SHB) hat dem Sänger und Frontmann der Kastelruther Spatzen, Norbert Rier, seine Genesungswünsche übermittelt. Anlass ist eine Herzoperation, der sich der Musiker in Innsbruck unterzogen hat.

SHB-Obmann Roland Lang überbrachte dem Künstler einen Blumenstrauß ans Krankenbett und wünschte ihm eine baldige und vollständige Erholung. In seiner Mitteilung erinnerte Lang auch an die frühen Begegnungen mit Rier in den 1980er-Jahren, lange bevor dieser mit den Kastelruther Spatzen berühmt wurde.

Rier sei, so Lang, trotz seines großen Erfolgs bodenständig geblieben und ein wertvoller Botschafter Südtirols weit über den deutschen Sprachraum hinaus. Der Südtiroler Heimatbund wünsche ihm „alles Gute und vor allem viel Gesundheit“.

Bezirk: Bozen

