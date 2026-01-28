Graphic Novel über den Hamburger Serienmörder Fritz Honka

Von: APA/dpa

Die grausamen Taten des Hamburger Serienmörders Fritz Honka waren schon Stoff für viele Filme, Bücher und Lieder. Vier Frauen brachte der schmächtige, schielende Mann in den 1970er-Jahren um – meist im Vollrausch. Vor zehn Jahren sorgte Heinz Strunk mit seinem Buch “Der goldene Handschuh” für Aufsehen, drei Jahre später verfilmte Fatih Akin den Stoff. Zu der Zeit hatte der Zeichner Ully Arndt auch eine Graphic Novel nach Strunks Vorlage begonnen. Nun ist sie erschienen.

Comic Noir: Einsamkeit, Verzweiflung, Verbrechen

“Der goldene Handschuh – Sommer der Liebe” ist der Titel des im Carlsen Verlag erschienenen Comics. Der Untertitel “Comic Noir” weist schon darauf hin, was Leserinnen und Leser in den angekündigten zwei Bänden erwarten dürfen: Einsamkeit, Verzweiflung, Verbrechen und eine beklemmende Atmosphäre.

In dem nun erschienenen Band wird der erste Teil der Geschichte des Serienkillers erzählt. Seine Abende in der Kiez-Kneipe “Der goldene Handschuh”, die beklemmende Enge seiner Wohnung, den harschen Umgang mit Frauen und seine oft präsente Wut. Dabei braucht Arndt nur wenige Worte. Die Zeichnungen sind aussagekräftig genug. Und sie hallen durchaus nach. Das Unheil droht quasi in fast jedem einzelnen Bild.

Udo und Otto sind auch Teil des Comics

Zeichner Ully Arndt trifft den Ton, den Heinz Strunk in seinem Buch angelegt hatte, genau. Mit seinen dunklen, fahrigen und derben Zeichnungen zieht er die Leser direkt in die Tiefen der ranzigen Reeperbahn der 60er- und 70er-Jahre. Und zeigt gleichzeitig in sonnig-warmen Bildern mit klaren Strichen die wohlhabende Seite Hamburgs. Mit dabei sind auch Udo Lindenberg und Otto Waalkes in ihren jungen Jahren.

Acht Jahre lang hat Ully Arndt eigenen Angaben zufolge an dem Comic gearbeitet. Heinz Strunk, der nachgemessene 437 Meter von Arndts Studio entfernt wohnt, hat ihn dabei unterstützt, wie er im Nachwort schreibt. Band zwei “Alles wird gut” soll 2027 erscheinen.

(S E R V I C E – “Der goldene Handschuh – Der Comic” von Heinz Strunk, illustriert von Ully Arndt, Carlsen-Verlag, 114 Seiten, Softcover, 20,50 Euro)