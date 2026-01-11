Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Grateful Dead-Gitarrist Bob Weir gestorben
Bob Weir starb im Alter von 78 Jahren

Grateful Dead-Gitarrist Bob Weir gestorben

Sonntag, 11. Januar 2026 | 13:01 Uhr
Bob Weir starb im Alter von 78 Jahren
APA/APA/AFP/JEWEL SAMAD
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Der Mitgründer und Gitarrist der legendären US-Rockband Grateful Dead, Bob Weir, ist tot. Der Musiker und Songwriter starb im Alter von 78 Jahren, hieß es am Samstag (Ortszeit) in einer Erklärung auf seiner Website und im Onlinedienst Instagram. Er sei “friedlich im Kreis seiner Angehörigen eingeschlafen”.

Angaben zum Ort und Zeitpunkt seines Todes wurden zunächst nicht gemacht. Weiter hieß es jedoch, dass Weir wegen Lungenproblemen im Zusammenhang mit einer zuvor besiegten Krebserkrankung gestorben sei.

Grateful Dead war eine 1965 gegründete US-Rockband aus San Francisco um den 1995 verstorbenen Sänger und Gitarristen Jerry Garcia. Zu den größten Hits der Band gehörten Lieder wie “Touch of Grey” und “Truckin”. Zu ihrem 50-jährigen Jubiläum hatte die Band mehrere Abschiedskonzerte gegeben.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Keine Hundesteuer: Scarafoni nimmt Ärger mit LR Walcher in Kauf
Kommentare
64
Keine Hundesteuer: Scarafoni nimmt Ärger mit LR Walcher in Kauf
Meloni: “Zu viele Menschen, die ihre Arbeit nicht gemacht haben”
Kommentare
49
Meloni: “Zu viele Menschen, die ihre Arbeit nicht gemacht haben”
Angriffe auf Zugpersonal: Es wird immer schlimmer
Kommentare
43
Angriffe auf Zugpersonal: Es wird immer schlimmer
Antholz nimmt neues Speicherbecken in Betrieb
Kommentare
41
Antholz nimmt neues Speicherbecken in Betrieb
Ermittlungen nach Zwischenfall bei Kindergeburtstag
Kommentare
36
Ermittlungen nach Zwischenfall bei Kindergeburtstag
Anzeigen
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
Unterstützung für mehrere Organisationen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 