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24 Emmy-Nominierungen kann "Hacks" vorweisen

“Hacks” mit Comedy-Nominierungsrekord bei Emmys

Donnerstag, 09. Juli 2026 | 09:10 Uhr
24 Emmy-Nominierungen kann \
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JESSE GRANT
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Von: APA/dpa

Die Comedy-Serie “Hacks” hat bei den Nominierungen vom US-Fernsehpreis Emmy einen Rekord aufgestellt. Mit 24 Nominierungen erhielt sie so viele wie keine Produktion in der Kategorie zuvor und übertraf damit die bisherige Bestmarke von “The Bear” (Disney+) und “The Studio” (HBO). In Deutschland ist “Hacks” auf RTL+ zu sehen.

Ungeachtet der Comedy-Sparte führt dieses Jahr “The Pitt” das Gesamtfeld der Nominierungen an. Die US-Ärzteserie darf sich gleich in 25 Fällen Hoffnungen auf eine Auszeichnung machen. “The Pitt” spielt in der Notaufnahme einer Klinik in der früheren US-Stahlhauptstadt Pittsburgh. Als bester Hauptdarsteller in einer Drama-Serie ist erneut Noah Wyle, bekannt aus der legendären Krankenhausserie “Emergency Room”, nominiert. Er hatte den Emmy bereits im vergangenen Jahr erhalten.

Fernsehpreis wird am 14. September vergeben

Außerdem können etwa Steve Carell für seine Rolle in “Rooster”, Jamie Lee Curtis für ihre Rolle in “The Bear” und Michelle Pfeiffer für ihre Rolle in der Serie “Margo”s Got Money Troubles” auf Auszeichnungen hoffen. Auch Matthew Rhys ist für seine Rolle in “Widow’s Bay” nominiert – die erste Staffel der Apple-TV-Serie fuhr auf Anhieb 19 Nominierungen ein.

Die Nominierungen für die 78. Emmy-Awards wurden im Wolf Theatre von den Emmy-Preisträgern Liza Colón-Zayas (“The Bear”), Jeff Hiller (“Somebody Somewhere”) sowie dem Vorsitzenden der Television Academy, Cris Abrego, bekanntgegeben. Der Fernsehpreis soll am 14. September verliehen werden.

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