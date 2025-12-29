Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Harry Styles heizt Spekulationen um neues Album an
Zeigt sich Harry Styles offen für die Fortsetzung seiner Musikarriere?

Harry Styles heizt Spekulationen um neues Album an

Montag, 29. Dezember 2025 | 09:48 Uhr
Zeigt sich Harry Styles offen für die Fortsetzung seiner Musikarriere?
APA/APA/AFP/ROBYN BECK


Von: APA/dpa

Der britische Sänger und Schauspieler Harry Styles (31) hat auf Youtube einen Konzertmitschnitt veröffentlicht – und damit Diskussionen seiner Fans angefacht. “Ich habe das für euch geschrieben”, sagt der Musiker in dem knapp neunminütigen Video, bevor er auf einem Klavier eine Ballade anstimmt. Singen wird Styles in dem Clip nicht. Um den Briten war es lange ruhig – sein letztes Album “Harry’s House” erschien im Jahr 2022.

Betitelt ist das Video mit den Worten “Forever, Forever”, am Ende ist “Wir gehören zusammen” auf Englisch zu lesen. Weitere Details abgesehen vom Namen der Regisseurin wurden nicht veröffentlicht. Wie die Branchenblätter “Entertainment Weekly” und “Billboard” berichteten, soll das Video beim Finale seiner “Love On”-Tour 2023 in Italien aufgenommen worden sein.

“Ich glaube, er vermisst uns genauso wie wir ihn”

Bevor Styles zu sehen ist, werden Fans gezeigt, die sich über den Musiker unterhalten und spekulieren. “Das fühlt sich zugleich an wie ein Willkommen zurück und ein Abschied”, schrieb ein User. “Ich glaube, er vermisst uns genauso wie wir ihn. Das wird entweder das verrückteste Comeback oder der traurigste Abschied aller Zeiten”, mutmaßte ein weiterer. “Ihm wurde langweilig, Marathons zu laufen, und dann fiel ihm wieder ein, dass er einen Job hat”, witzelte ein anderer.

Spekulationen über neues Album

Im Frühjahr könnte die vierte Platte des Briten erscheinen. Es gibt aber mehr Spekulationen als Informationen. Mittlerweile ist Harry Styles nach seiner Boyband-Karriere bei One Direction fast zehn Jahre solo erfolgreich. Für seine Hits ließ er sich mal von den 80ern inspirieren (“As It Was”), mal vom traditionellen Folk (“Cherry”).

