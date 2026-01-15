Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Harry Styles kündigt neues Album für 6. März an
Harry Styles-Fans können sich freuen: neues Album am 6. März

Harry Styles kündigt neues Album für 6. März an

Donnerstag, 15. Januar 2026 | 19:01 Uhr
Harry Styles-Fans können sich freuen: neues Album am 6. März
APA/APA/AFP/ROBYN BECK
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Nach mehreren Jahren Pause dürfen sich Fans von Popstar Harry Styles auf neue Musik freuen. Der 31-jährige Brite kündigte ein Album an, das am 6. März erscheinen soll. “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”, schrieb der Musiker am Donnerstag auf Instagram dazu – vermutlich der Titel des neuen Albums. Styles hatte zuletzt 2022 ein Album herausgebracht (“Harry”s House”) und war damit auch in Österreich auf Platz 1 der Charts gelandet. Anschließend tourte er bis Mitte 2023.

Seitdem war es zumindest musikalisch still um den Briten geworden, der einst mit der Boyband One Direction berühmt geworden war. Zwischenzeitlich wurde er mehrmals in Berlin gesichtet. Das nährte Gerüchte, er habe hier Teile seines neuen Albums aufgenommen. Die Rede war von den berühmten Hansa Studios, in denen einst David Bowie legendäre Musik wie sein “Heroes”-Album aufnahm. Das wurde bisher aber nicht bestätigt.

Im September 2025 lief Styles sogar beim Marathon in Berlin mit. Und clubben geht er in der Hauptstadt wohl auch: Kürzlich postete der DJ Ben Klock ein Foto mit Styles, dessen Freundin Zoë Kravitz und weiteren Leuten vor dem Berghain. Bisher hat Styles drei Soloalben veröffentlicht, die bei Kritikern gut ankamen. Das erste erschien 2017 – mit der berühmten Single “Sign of the Times”.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Umweltschützer prangern an: “Wasservernichter Olympia”
Kommentare
77
Umweltschützer prangern an: “Wasservernichter Olympia”
Südtirols Skigebiete am Limit: 90 Prozent weniger Schnee
Kommentare
48
Südtirols Skigebiete am Limit: 90 Prozent weniger Schnee
Pechlaner fordert nun 380.000 Euro Schadenersatz
Kommentare
45
Pechlaner fordert nun 380.000 Euro Schadenersatz
SPID wird kostenpflichtig: Menschen fühlen sich in der Falle
Kommentare
45
SPID wird kostenpflichtig: Menschen fühlen sich in der Falle
Perverse “Ausbildung” zum Frauenschläger
Kommentare
31
Perverse “Ausbildung” zum Frauenschläger
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 