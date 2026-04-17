Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Harry und Meghan treffen Überlebende von Bondi-Beach-Angriff
Meghan und Harry am australischen Bondi Beach

Harry und Meghan treffen Überlebende von Bondi-Beach-Angriff

Freitag, 17. April 2026 | 08:57 Uhr
Meghan und Harry am australischen Bondi Beach
APA/APA/AFP/POOL/JONATHAN BRADY
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Der britische Prinz Harry und seine Frau Meghan Markle haben am australischen Bondi Beach mit Überlebenden des antisemitischen Schusswaffenangriffs vom vergangenen Dezember gesprochen. Begleitet von Ersthelfern ging das Paar am Freitag zunächst barfuß über den Strand. Anschließend sprachen Harry und Meghan mit Vertretern der jüdischen Gemeinde. Auf Fotos war zu sehen, wie das Paar mit Elon Zizerb redete, der bei der Attacke mehrfach angeschossen worden war.

Danach nahmen Harry und Meghan an einer Segeltour durch den Hafen teil. Am 14. Dezember hatten Naveed Akram und sein Vater Sajid Akram während einer Zeremonie zum Chanukkafest am Bondi Beach in Sydney in die Menge geschossen. 15 Menschen wurden getötet, dutzende weitere wurden verletzt.

Die australischen Behörden stuften die Tat als antisemitischen Angriff ein. Sie gehen davon aus, dass die beiden Täter von der Ideologie der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) beeinflusst waren. Der 50-jährige Naveed Akram wurde von der Polizei erschossen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Immer mehr Südtiroler im Ausland
Kommentare
126
Immer mehr Südtiroler im Ausland
Land beruhigt: Niedrige Pestizid-Rückstände auf Spielplätzen
Kommentare
56
Land beruhigt: Niedrige Pestizid-Rückstände auf Spielplätzen
Elektroroller: Kennzeichen, Versicherung und Helmpflicht ab 16. Mai
Kommentare
45
Elektroroller: Kennzeichen, Versicherung und Helmpflicht ab 16. Mai
Gefälschte Sprachzertifikate: Auch Führungskräfte des Sanitätsbetriebs im Visier
Kommentare
42
Gefälschte Sprachzertifikate: Auch Führungskräfte des Sanitätsbetriebs im Visier
Die Koks-Überraschung in Lana
Kommentare
35
Die Koks-Überraschung in Lana
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 