Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Harry und Meghan wollen Afghanistan-Bestseller verfilmen
Harry und Meghan arbeiten seit 2020 mit Netflix zusammen

Harry und Meghan wollen Afghanistan-Bestseller verfilmen

Freitag, 15. Mai 2026 | 07:29 Uhr
Harry und Meghan arbeiten seit 2020 mit Netflix zusammen
APA/APA/AFP/POOL/JONATHAN BRADY
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Der britische Prinz Harry und seine Frau Meghan Markle wollen laut dem Streamingdienst Netflix die Verfilmung eines Bestsellers über den britischen Militäreinsatz im Afghanistan-Krieg produzieren. Das Paar werde dabei von Tracy Ryerson unterstützt, der Leiterin für fiktionale Inhalte bei der Produktionsfirma des Paares, Archewell Productions, teilte Netflix am Donnerstag mit.

Die Verfilmung soll auf “No Way Out: The Searing True Story of Men Under Siege” des Armeeangehörigen Adam Jowett basieren. Das Werk erzählt von dem Einsatz einer Militäreinheit während des Afghanistan-Kriegs im Jahr 2006. Harry war in der Vergangenheit selbst als Soldat in Afghanistan stationiert.

Prinz Harry und seine Frau arbeiten seit 2020 mit Netflix zusammen. Der Streamingdienst landete mit der Doku “Harry & Meghan” einen Erfolg, spätere Projekte allerdings liefen vergleichsweise schlecht. Harry, der jüngere Sohn des britischen Königs Charles III., und seine Frau Meghan hatten sich 2020 von ihren royalen Pflichten zurückgezogen. Sie leben mit ihren zwei Kindern in Kalifornien.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Teurer Strom, teurer Sprit: Jetzt kippt die Stimmung der Verbraucher
Kommentare
68
Teurer Strom, teurer Sprit: Jetzt kippt die Stimmung der Verbraucher
“Begegnungen zwischen Wölfen und Menschen immer häufiger”
Kommentare
54
“Begegnungen zwischen Wölfen und Menschen immer häufiger”
Blutiger Streit in Bozen: Opfer könnte Ohr verlieren
Kommentare
47
Blutiger Streit in Bozen: Opfer könnte Ohr verlieren
Handelskammern begehren gegen Brenner-Blockade auf
Kommentare
44
Handelskammern begehren gegen Brenner-Blockade auf
Autonomiereform endgültig genehmigt
Kommentare
43
Autonomiereform endgültig genehmigt
Anzeigen
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
3 Tage voller Sport, Spaß und Highlights
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 