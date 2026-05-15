Harry und Meghan wollen Afghanistan-Bestseller verfilmen

Von: APA/AFP

Der britische Prinz Harry und seine Frau Meghan Markle wollen laut dem Streamingdienst Netflix die Verfilmung eines Bestsellers über den britischen Militäreinsatz im Afghanistan-Krieg produzieren. Das Paar werde dabei von Tracy Ryerson unterstützt, der Leiterin für fiktionale Inhalte bei der Produktionsfirma des Paares, Archewell Productions, teilte Netflix am Donnerstag mit.

Die Verfilmung soll auf “No Way Out: The Searing True Story of Men Under Siege” des Armeeangehörigen Adam Jowett basieren. Das Werk erzählt von dem Einsatz einer Militäreinheit während des Afghanistan-Kriegs im Jahr 2006. Harry war in der Vergangenheit selbst als Soldat in Afghanistan stationiert.

Prinz Harry und seine Frau arbeiten seit 2020 mit Netflix zusammen. Der Streamingdienst landete mit der Doku “Harry & Meghan” einen Erfolg, spätere Projekte allerdings liefen vergleichsweise schlecht. Harry, der jüngere Sohn des britischen Königs Charles III., und seine Frau Meghan hatten sich 2020 von ihren royalen Pflichten zurückgezogen. Sie leben mit ihren zwei Kindern in Kalifornien.