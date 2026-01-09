Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Helen Mirren und Sarah Jessica Parker erhalten Ehren-Globes
Helen Mirren ist laut Harrison Ford ein "Badass"

Helen Mirren und Sarah Jessica Parker erhalten Ehren-Globes

Freitag, 09. Januar 2026 | 13:24 Uhr
Helen Mirren ist laut Harrison Ford ein \
APA/APA/AFP/RICHARD A. BROOKS
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Drei Golden Globes und einen Oscar hat sie schon, nun ist eine Ehren-Trophäe dazugekommen: Die britische Schauspielerin und Produzentin Helen Mirren (80, “The Queen”) ist vor der Golden-Globe-Gala mit dem Cecil B. DeMille Award für besondere Leistungen im Film ausgezeichnet worden. Ihre amerikanische Kollegin Sarah Jessica Parker (60), durch die TV-Serie “Sex and the City” berühmt, wurde mit dem Carol Burnett Award für besondere Verdienste um das Fernsehen gefeiert.

Hollywood-Star Harrison Ford schwärmte in einem Tribut an Oscar-Preisträgerin Mirren, dass sie knallharte Rollen spielen könne, weil sie selbst ein richtiger “Badass” sei. Parker wurde unter anderem von ihrem Ehemann Matthew Broderick und von ihrem langjährigen Co-Star Kristin Davis aus “Sex and the City” mit Lobreden gewürdigt. Die Gala wurde am Donnerstagabend (Ortszeit) im US-Fernsehen ausgestrahlt.

Wandlungsfähige Britin

In ihrer langen Filmkarriere überzeugte Mirren in unterschiedlichsten Rollen und Genres – von Historienfilmen bis zu Krimis und Komödien. Sogar in der “The Fast And The Furious”-Reihe mit muskulösen Actionstars wie Vin Diesel und Jason Statham gehört sie zur wiederkehrenden Besetzung. Der seit 1952 vergebene Cecil B. DeMille Award ging zuvor unter anderem an Größen wie Jane Fonda, Meryl Streep, Barbra Streisand, Tom Hanks, Denzel Washington, Robert Redford und Robert De Niro.

Durch “Sex and the City” berühmt

Parker spielte von 1998 bis 2004 in der Kultserie “Sex and the City” um eine Gruppe von befreundeten New Yorkerinnen die Beziehungskolumnistin Carrie Bradshaw. Sie holte damit sechs Golden-Globe-Trophäen. Ab 2021 war sie auch in der Neuauflage “And Just Like That…” zu sehen. Die TV-Ikone Carol Burnett (92) war 2019 die erste Empfängerin des nach ihr benannten Ehrenpreises, es folgten unter anderem Ellen DeGeneres, Norman Lear und Ted Danson.

Die 83. Verleihung der Golden Globes in 27 Film- und TV-Sparten geht an diesem Sonntag (11. Jänner) in Beverly Hills über die Bühne.

(S E R V I C E – https://goldenglobes.com)

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Im Spiel Bozen-Salzburg flogen die Fäuste
Kommentare
32
Im Spiel Bozen-Salzburg flogen die Fäuste
DAZN-Moderatorin Diletta Leotta schwärmt von den Dolomiten
Kommentare
29
DAZN-Moderatorin Diletta Leotta schwärmt von den Dolomiten
Winterspiele Mailand Cortina: Zufahrtsbeschränkungen in Antholz
Kommentare
22
Winterspiele Mailand Cortina: Zufahrtsbeschränkungen in Antholz
„America first“: Trumps Hände auf dem Weltölmarkt
Kommentare
21
„America first“: Trumps Hände auf dem Weltölmarkt
Kindesmissbrauch: Prozess gegen 35-Jährigen wird neu aufgerollt
Kommentare
21
Kindesmissbrauch: Prozess gegen 35-Jährigen wird neu aufgerollt
Anzeigen
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
Unterstützung für mehrere Organisationen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 