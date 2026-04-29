Helene Fischer: “Es gibt keine Grenzen für mich”

Von: apa

Helene Fischer feiert ihr 20-jähriges Karrierejubiläum mit einer Serie an Stadionshows. “Es wird eine neue Erfahrung für mich, aber auch für das Publikum”, kündigte die Sängerin im APA-Gespräch an. Denn ein 360-Grad-Format soll sie näher an die Fans bringen, so auch am 11. Juli in Wien. Den Fokus will die 41-Jährige auf ihre Musik richten, die sich nicht mehr unter Schlager einordnen lasse: “Ich sehe mich, wenn ich das so hochgreifend sagen darf, als eigenständiges Genre.”

“Wir haben in den letzten Jahren etwas geschaffen, was es so vorher noch nicht gab”, sagte Fischer. “Es gibt keine Grenzen für mich. Wir können Rock, Pop und Schlager, einfach alles mischen – und es wird von meinen unfassbar offenen Fans angenommen: Das ist ganz, ganz toll.”

Das Surroundkonzept der kommenden Tournee mit Station Ernst-Happel-Stadion besteht u.a. aus einer Bühne im Zentrum und Laufstegen, “die das gesamte Spielfeld vereinnahmen”, wie es im Pressetext des Veranstalters Live Nation heißt. “Ich möchte dabei meinen Fans so nah wie möglich kommen und mit ihnen mein Jubiläum groß feiern. Jeder im Publikum soll sich ein bisschen als Teil der Show fühlen. Technische Raffinessen bringen mich noch mal näher zu meinen Fans”, erläuterte Fischer.

Show nicht über Musik

Große Shows sind mittlerweile Standard: “Wenn man sich internationale Produktionen ansieht, liegt die Messlatte hoch. Wir legen sie uns aber auch selbst immer sehr hoch”, betonte der Star. “Dabei muss man allerdings aufpassen, dass die Showelemente und Showhighlights nicht über der Musik stehen.” Akrobatik wie zuletzt soll diesmal nicht im Zentrum stehen, sondern die Songs, versichert Fischer. “Trotzdem wird das Ganze begleitet von visuellen Effekten. Ich habe auch viele Tänzer auf der Bühne. Aber es geht mir primär darum, eine Nähe zum Publikum aufzubauen.”

Musikalisch dürfe man sich “eine Zeitreise”, einen Querschnitt durch ihre Karriere erwarten: “Es war gar nicht so einfach, die Setliste zusammenzustellen. Mittlerweile weiß ich, welche Songs nicht fehlen dürfen, welche meine Fans gerne hören wollen”, so Fischer. “Wir haben uns daher für viele Medleys entschieden. Wir werden auch ein paar Songs auspacken, die ich schon lange nicht mehr gesungen habe.” Auch ein neues Album werde sie “anteasern” und “auf der Tour ein paar neue Songs präsentieren”. Wann das Album erscheint, könne sie noch nicht beantworten, schmunzelte die Sängerin.

Dankbarkeit und Demut

Was empfindet Fischer im Rückblick? “Ganz große Dankbarkeit und Demut, dass ich nach wie vor die Stadien füllen darf, dass die Menschen kommen und meine Show erleben wollen, meine Musik gerne hören.” Den Schlager, das liest und hört man oft, hat Helene Fischer in ein neues Zeitalter geführt und modernisiert. Das mache sie “natürlich” stolz, betont die Entertainerin, fügt aber rasch hinzu: “Das war nicht gezielt, ich habe mich einfach dahingehend entwickelt. Einige meiner alten Songs sind sehr kommerziell, sehr eingängig. Dann hat sich über die Jahre alles zu einem gewaltigen Mix entwickelt, definitiv mehr in Richtung Pop.”

Wien-Liebe und Chill-out-Musik

Zur Promotion der Tournee weilte Fischer nun in Wien. Der Donaumetropole streut sie Rosen: “Ich liebe Wien, weil es nicht nur eine wunderschöne Stadt ist, sondern ich mag auch das Flair, den Vibe hier. Ich bin ein ganz großer Liebhaber von gutem Essen – und gut essen kann man hier definitiv.”

Auf die kommenden Konzerte bereitet sie sich “mit einer Mischung aus Kondition und Krafttraining” vor, verrät sie. Und welche Musik hört Helene Fischer privat? “Tatsächlich durch die Bank weg fast alles. Ich bin ein großer Fan von akustischer Musik. Bei uns zu Hause läuft immer Musik, aber hauptsächlich Chill-out. Denn ich habe die Tendenz mitzusingen. Und das ist manchmal wirklich anstrengend, denn dann bin ich quasi im Arbeitsmodus”, lacht Fischer.

(Das Gespräch führte Wolfgang Hauptmann/APA)

(S E R V I C E – www.helene-fischer.de )