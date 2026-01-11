Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > “Hijack” 2: Idris Elba fährt diesmal U-Bahn
Nun ermittelt Idris Elba in Berlin

"Hijack" 2: Idris Elba fährt diesmal U-Bahn

Sonntag, 11. Januar 2026 | 06:11 Uhr
Nun ermittelt Idris Elba in Berlin
APA/APA/AFP/ANGELA WEISS
Von: apa

Bereits in der ersten Staffel musste Idris Elba als Verhandlungsführer Sam Nelson die Welt retten – oder die Passagiere eines entführten Flugzeugs, in dem er dummerweise selbst sitzt. Nun sind es die Fahrgäste einer Berliner U-Bahn, die samt Gefährt gekapert werden. Nachdem Sam wieder Teil der Hunderten Entführten ist, gilt es, das alte Verhandlungsgeschick auszupacken. Abrufbar ist die wieder als Echtzeitthriller inszenierte Serie bei Apple TV+ ab Mittwoch.

