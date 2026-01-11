“Hijack” 2: Idris Elba fährt diesmal U-Bahn

Von: apa

Bereits in der ersten Staffel musste Idris Elba als Verhandlungsführer Sam Nelson die Welt retten – oder die Passagiere eines entführten Flugzeugs, in dem er dummerweise selbst sitzt. Nun sind es die Fahrgäste einer Berliner U-Bahn, die samt Gefährt gekapert werden. Nachdem Sam wieder Teil der Hunderten Entführten ist, gilt es, das alte Verhandlungsgeschick auszupacken. Abrufbar ist die wieder als Echtzeitthriller inszenierte Serie bei Apple TV+ ab Mittwoch.