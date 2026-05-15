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Hollwoodstar wurde vor drei Jahren Mutter

Hilary Swank: Hinterfrage wegen meiner Zwillinge viele Dinge

Freitag, 15. Mai 2026 | 09:44 Uhr
Hollwoodstar wurde vor drei Jahren Mutter
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/KEVIN WINTER
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Von: APA/dpa

Oscar-Preisträgerin Hilary Swank (“Boys Don’t Cry”, “Million Dollar Baby”) kommt wegen ihrer Zwillinge ins Philosophieren. “Ich finde es toll, ihnen dabei zuzusehen, wie sie die Welt entdecken, und mir wird immer wieder bewusst, dass sie noch keinerlei Vorwissen haben”, sagte die 51-Jährige, die vor drei Jahren Mutter wurde, dem US-Magazin “People”. Sie ist seit 2018 mit dem Unternehmer Philip Schneider verheiratet. Im Herbst 2022 gab sie bekannt, dass sie Zwillinge erwarten.

Erwachsene hätten “aufgrund dessen, was wir gelernt haben, was wir gelesen haben oder was uns jemand beigebracht hat, bereits eine vorgefasste Meinung über alles, womit wir in Berührung kommen”, sagte Swank. Ihre drei Jahre alten Zwillinge hätten das hingegen nicht. “Und das bringt einen dazu, so viele Dinge zu hinterfragen.”

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