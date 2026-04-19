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Die Königin war bei den Briten sehr beliebt

Historikerin soll Biografie von Queen Elizabeth verfassen

Sonntag, 19. April 2026 | 02:37 Uhr
Die Königin war bei den Briten sehr beliebt
APA/APA/AFP/ADRIAN DENNIS
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Von: APA/AFP

Die britische Historikerin Anna Keay soll nach Angaben des britischen Königshauses eine offizielle Biografie über Queen Elizabeth II. verfassen. Wie der Buckingham-Palast am Sonntag mitteilte, wird Keay Zugang zu privaten und offiziellen Unterlagen der verstorbenen Königin im Königlichen Archiv erhalten. Sie wird außerdem mit Mitgliedern der britischen Königsfamilie sowie Freunden und Bediensteten der Königin sprechen können.

Keay, die vor allem für ihre Arbeiten über die englische Republik von 1649 bis 1660 bekannt ist, bezeichnete ihre neue Aufgabe als “große Ehre”. Sie beschrieb Elizabeth II., die im September 2022 nach mehr als 70 Jahren auf dem Thron gestorben war, als “eine außergewöhnliche Frau, deren Leben sich über ein Jahrhundert großer Veränderungen erstreckte”. “Ich bin Seiner Majestät, dem König, zutiefst dankbar, dass er mir diese Verantwortung anvertraut und mir Zugang zu ihren Unterlagen gewährt, und ich werde alles tun, um ihrem Leben und Werk gerecht zu werden”, erklärte die Historikerin.

König Charles III. hatte sich britischen Medienberichten zufolge ausdrücklich gewünscht, dass eine Frau die offizielle Biografie über seine Mutter schreibt. Bei den Royals offenbarten offizielle Biografien auch schon unerwartete Details über das Leben der Betreffenden: Die von William Shawcross verfasste offizielle Biografie über Elizabeths Mutter enthüllte etwa, dass sie an Darmkrebs erkrankt war.

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