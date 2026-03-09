Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Høiby beantragt Freilassung aus U-Haft
Hoiby will nicht mehr in U-Haft sitzen

Høiby beantragt Freilassung aus U-Haft

Montag, 09. März 2026 | 14:33 Uhr
Hoiby will nicht mehr in U-Haft sitzen
APA/APA/NTB/HAKON MOSVOLD LARSEN
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Mitten im Vergewaltigungs-Prozess gegen ihn hat der älteste Sohn der norwegischen Kronprinzessin die Freilassung aus der Untersuchungshaft beantragt. Das berichten norwegische Medien am Montag übereinstimmend unter Berufung auf die Verteidigerin des 29-Jährigen. Marius Borg Høiby war kurz vor dem Start der Verhandlung Anfang Februar erneut festgenommen worden, weil er gegen das Kontaktverbot in Bezug auf eine Ex-Freundin verstoßen und sich rücksichtslos verhalten haben soll.

Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Die Frau ist eines der mutmaßlichen Opfer in dem Verfahren. Ein Vorfall in ihrer Wohnung hatte die Ermittlungen gegen Mette-Marits Sohn im August 2024 ausgelöst. In der Beziehung zu der Frau soll Høiby mehrfach gewalttätig geworden sein. Trotzdem hatten sich die beiden bis kurz vor Prozessbeginn regelmäßig gesehen. Høibys Antrag auf Freilassung wird am Gericht in Oslo behandelt. Der Prozess gegen ihn läuft noch bis zum 19. März. Wann das Urteil verkündet wird, ist noch unklar.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Finde keine Mäuse mehr”
Kommentare
41
“Finde keine Mäuse mehr”
Krieg im Iran: Boznerin sitzt in Thailand fest
Kommentare
36
Krieg im Iran: Boznerin sitzt in Thailand fest
Wieder ein Häftling in Bozen abgetaucht
Kommentare
25
Wieder ein Häftling in Bozen abgetaucht
Stellungnahme der UG Eisacktal hyla zur Rodung des Auwaldes Brixen
Kommentare
20
Stellungnahme der UG Eisacktal hyla zur Rodung des Auwaldes Brixen
Grüne gewinnen Wahl in Baden-Württemberg
18
Grüne gewinnen Wahl in Baden-Württemberg
Anzeigen
Qualität sichtbar machen
Qualität sichtbar machen
„Erfolgreich regional“
Biotitan
Biotitan
Die Revolution der Instandhaltung in Südtirol
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 