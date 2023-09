Hollywood-Star Brad Pitt urlaubt in Südtirol

Bozen – Südtirol kann sich über den Besuch eines Weltstars freuen: Am Montag Nachmittag ist Hollywood-Star Brad Pitt mit einem Privatjet am Bozner Flughafen gelandet. Das berichtet das Nachrichtenportal Stol.it und liefert auch ein Video von seiner Ankunft in den Hallen des Flughafens.

Der zweimalige Oscar-Preisträger ist trotz eines Hutes, einer Sonnenbrille und weiter Kleidung zu erkennen. Er scheint erfreut zu sein und lächelt. Anwesende Fluggäste und Mitarbeiter schießen Fotos und bejubeln den Schauspieler.

Der 59-jährige Pitt hält sich angeblich in Südtirol für einen Kurzurlaub auf. Diesen verbringt er offenbar in Meran.