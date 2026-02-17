Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Hollywood würdigt Robert Duvall: “Geborener Schauspieler”
Hollywood würdigt Robert Duvall: “Geborener Schauspieler”

Dienstag, 17. Februar 2026 | 09:37 Uhr
APA/APA/AFP/GEOFF ROBINS
Von: APA/dpa

Nach dem Tod von Hollywood-Star Robert Duvall haben ehemalige Kollegen den Schauspieler gewürdigt. “Was für ein Schlag, vom Verlust Robert Duvalls zu erfahren. So ein großartiger Schauspieler”, schrieb Regisseur Francis Ford Coppola (86) auf Instagram. Duvall spielte in Coppolas Mafia-Epos “Der Pate”. Auch seine Rolle in Coppolas “Apocalypse Now” zum Vietnam-Krieg haben viele gleich vor sich, wenn man an Duvall denkt.

Schauspieler Al Pacino (85), der ebenfalls in “Der Pate” mitspielte, teilte dem Branchenblatt “The Hollywood Reporter” mit: “Es war eine Ehre, mit Robert Duvall gearbeitet zu haben. Er war, wie man so sagt, ein geborener Schauspieler”. Robert De Niro (82), mit dem Duvall in “Der Pate – Teil II” vor der Kamera stand, erklärte dem Blatt: “Gott segne Bobby. Ich hoffe, ich werde auch 95. Möge er in Frieden ruhen.”

Würdigungen u.a. von Michael Keaton und Scott Cooper

Michael Keaton (74), der mit Duvall in der Komödie “Schlagzeilen” (1994) spielte, beklagte auf Instagram den Verlust eines Freundes: “Wir verbrachten einen wunderbaren Nachmittag gemeinsam auf meiner Veranda und sprachen über Pferde”, schrieb er. Regisseur Scott Cooper (55), der bei Duvalls letzter Filmrolle in “Der denkwürdige Fall des Mr Poe” (2022) Regie führte, teilte “The Hollywood Reporter” mit: “Ich wäre ohne ihn nicht der Filmemacher – oder der Mann –, der ich heute bin.”

Aber auch viele andere erinnerten an den Oscar-Preisträger, unter ihnen die Schauspielerinnen Jamie Lee Curtis (67) und Viola Davis (60), Schauspieler Adam Sandler (59) und Schriftsteller Stephen King (78). King teilte Duvalls berühmten Satz aus “Apocalypse Now”: “Ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen.”

