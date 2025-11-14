Hollywoodstar Demi Moore auf Besuch in Berlin

Von: APA/dpa

Hollywoodstar Demi Moore (63) ist in Berlin. Gemeinsam mit ihrem Schauspielkollegen Billy Bob Thornton (70) stellte sie in der deutschen Hauptstadt die zweite Staffel der Serie “Landman” vor – darin spielt sie die Gattin eines Ölunternehmers. Über eine Zusage musste sie nicht lange nachdenken, wie sie erzählte. Sie schätze alles, was Serienschöpfer Taylor Sheridan (“Yellowstone”, “Hell or High Water”) geschrieben habe. “Ich habe mich mit ihm getroffen, hatte kein Drehbuch.

Und es war sofort ein Ja”, sagte Moore im Zoo Palast. Die US-Amerikanerin (“Ghost – Nachricht für Sam”, “Die Akte Jane”) hatte mit dem Horrorfilm “The Substance” ein großes Comeback gefeiert. Für die Rolle war sie erstmals für einen Oscar nominiert.

Billy Bob Thornton über sein Verhältnis zu Geld

Die Serie “Landman”, die beim Streamingdienst Paramount+ läuft, erzählt von der Ölindustrie in Texas, ihren Machenschaften und dem Streben nach Profit. Welches Verhältnis hat Billy Bob Thornton zu Geld? “Ich bin nicht verrückt nach Geld”, sagte der Oscar-Preisträger. “Es ist mir nicht wichtig. Solange ich machen kann, was ich liebe, und meine Familie versorgen kann, bin ich glücklich.”

Bei der Premiere posierten die beiden mit ihrer Kollegin Ali Larter für die Fotografen. Moore kam im schwarzen Kleid, trug dazu helle Bluse und Krawatte. Auf der Bühne erzählten sie einige Minuten von den Dreharbeiten. Zum Abschluss gab es ein Geschenk – einen Berliner Bären.