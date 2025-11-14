Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Hollywoodstar Demi Moore auf Besuch in Berlin
Hollywoodstar stellte zweite Staffel der Serie "Landman" vor

Hollywoodstar Demi Moore auf Besuch in Berlin

Freitag, 14. November 2025 | 22:54 Uhr
Hollywoodstar stellte zweite Staffel der Serie \
APA/APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Hollywoodstar Demi Moore (63) ist in Berlin. Gemeinsam mit ihrem Schauspielkollegen Billy Bob Thornton (70) stellte sie in der deutschen Hauptstadt die zweite Staffel der Serie “Landman” vor – darin spielt sie die Gattin eines Ölunternehmers. Über eine Zusage musste sie nicht lange nachdenken, wie sie erzählte. Sie schätze alles, was Serienschöpfer Taylor Sheridan (“Yellowstone”, “Hell or High Water”) geschrieben habe. “Ich habe mich mit ihm getroffen, hatte kein Drehbuch.

Und es war sofort ein Ja”, sagte Moore im Zoo Palast. Die US-Amerikanerin (“Ghost – Nachricht für Sam”, “Die Akte Jane”) hatte mit dem Horrorfilm “The Substance” ein großes Comeback gefeiert. Für die Rolle war sie erstmals für einen Oscar nominiert.

Billy Bob Thornton über sein Verhältnis zu Geld

Die Serie “Landman”, die beim Streamingdienst Paramount+ läuft, erzählt von der Ölindustrie in Texas, ihren Machenschaften und dem Streben nach Profit. Welches Verhältnis hat Billy Bob Thornton zu Geld? “Ich bin nicht verrückt nach Geld”, sagte der Oscar-Preisträger. “Es ist mir nicht wichtig. Solange ich machen kann, was ich liebe, und meine Familie versorgen kann, bin ich glücklich.”

Bei der Premiere posierten die beiden mit ihrer Kollegin Ali Larter für die Fotografen. Moore kam im schwarzen Kleid, trug dazu helle Bluse und Krawatte. Auf der Bühne erzählten sie einige Minuten von den Dreharbeiten. Zum Abschluss gab es ein Geschenk – einen Berliner Bären.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Trend: Ausbildung dahoam, arbeiten im nördlichen Ausland
Kommentare
74
Trend: Ausbildung dahoam, arbeiten im nördlichen Ausland
Preis-Rallye beim Diesel geht weiter – Revolution ab 2026
Kommentare
68
Preis-Rallye beim Diesel geht weiter – Revolution ab 2026
Selenskyj warnt vor großem Krieg Russlands in Europa
Kommentare
63
Selenskyj warnt vor großem Krieg Russlands in Europa
Wild-Camper in den Dolomiten scheren sich nicht um Verbot
Kommentare
48
Wild-Camper in den Dolomiten scheren sich nicht um Verbot
Elon Musk über niedrigen Geburtenrate in Italien besorgt
Kommentare
46
Elon Musk über niedrigen Geburtenrate in Italien besorgt
Anzeigen
Media Intelligence
Media Intelligence
Wie Medienbeobachtung Unternehmen einen strategischen Vorteil verschafft
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 