Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Howard Carpendale kündigt zwei Alben vor seinem 80er an
Schlagerstar Carpendale ist auch im Alter nicht leise

Howard Carpendale kündigt zwei Alben vor seinem 80er an

Freitag, 17. Oktober 2025 | 08:43 Uhr
Schlagerstar Carpendale ist auch im Alter nicht leise
APA/APA/dpa/Rolf Vennenbernd
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Schlagerstar Howard Carpendale (79) kündigt zwei neue Alben an. Für den 9. Jänner 2026 plant der gebürtige Südafrikaner die Veröffentlichung seines Best-of-Albums “Zeitlos”. Carpendale (“Hello Again”, “Ti Amo”) wird am 14. Jänner 80 Jahre alt und begeht im kommenden Jahr auch sein 60. Bühnenjubiläum. Zuvor, am 28. November, soll eine Re-Edition seines Weihnachtsalbums “Happy Christmas” (2021) erscheinen.

Das Werk mit dem Titel “Happy Christmas… Again!” wird um fünf weitere Weihnachtstitel und vier persönliche Weihnachtsbotschaften erweitert, wie sein Management mitteilte. Carpendale hat das Album demnach gemeinsam mit dem Royal Philharmonic Orchestra und dem City of Prague Orchestra aufgenommen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
EU plant doch keine radikale Anti-Rauch-Offensive
Kommentare
71
EU plant doch keine radikale Anti-Rauch-Offensive
Tamara Lunger muss ihr Kamel zurücklassen
Kommentare
60
Tamara Lunger muss ihr Kamel zurücklassen
“Die Seiser Alm verträgt nicht noch eine Bahn”
Kommentare
48
“Die Seiser Alm verträgt nicht noch eine Bahn”
Motorradrüpel aus Deutschland machen Gardasee unsicher – Video
Kommentare
40
Motorradrüpel aus Deutschland machen Gardasee unsicher – Video
Nord-Stream-Verdächtiger wird doch nicht an Deutschland ausgeliefert
Kommentare
28
Nord-Stream-Verdächtiger wird doch nicht an Deutschland ausgeliefert
Anzeigen
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Setzt auf das Südtirol-Label
Setzt auf das Südtirol-Label
Bergila
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 