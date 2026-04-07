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73-jähriger Liedermacher geht wieder auf Tour

Hubert von Goisern geht 2027 wieder auf Tour

Dienstag, 07. April 2026 | 11:29 Uhr
73-jähriger Liedermacher geht wieder auf Tour
APA/APA/Konrad Fersterer
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Von: apa

Nach drei Jahren Bühnenpause kehrt Hubert von Goisern nächstes Jahr wieder mit einer Tournee zurück: Den Auftakt der “Zu leise? & Zu laut!”-Tour 2027 bildet ein Konzert des 73-Jährigen in der Liechtensteiner Gemeinde Schaan am 17. März. Nach Terminen in der Schweiz und in Deutschland spielt der Musiker am 10. April sein erstes Österreich-Konzert im Innsbrucker Kongress.

Weitere Tourstopps sind u.a. das Brucknerhaus Linz (25. April), das Wiener Konzerthaus (26. April) sowie am 28. und 29. April das Festspielhaus St. Pölten, bevor es weiter nach Klagenfurt, Salzburg und Bregenz geht. Insgesamt stehen bereits fast 40 Termine fest, weitere sind laut Aussendung in Planung. Die Tournee sei nicht als Reproduktion bestehender Programme angelegt, “sondern als offenes musikalisches Feld, in dem sich Dinge entwickeln dürfen”, wird von Goisern zitiert. Der Vorverkauf startet am 10. April.

(S E R V I C E – www.hubertvongoisern.com )

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