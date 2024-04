Hugh Grant einigt sich mit “Sun”-Verlag auf Vergleich

Grant prangert illiegale Methoden der Infobeschaffung an

Der britische Schauspieler Hugh Grant hat sich im Abhörskandal mit dem Verlag der Boulevardzeitung “The Sun” vor Gericht auf einen Vergleich geeinigt. Das meldete die britische Nachrichtenagentur PA am Mittwoch aus dem Gerichtssaal in London. Neben dem 63-jährigen Schauspieler hatte auch der jüngere Sohn von König Charles III. (75), Prinz Harry (39), Klage gegen den Verlag News Group Newspapers (NGN) eingereicht.

Grant prangert seit Langem die einst bei britischen Boulevardmedien verbreiteten illegalen Methoden der Informationsbeschaffung an. Eine Klage Grants gegen NGM wegen der inzwischen eingestellten Wochenzeitung “News of the World” legte er bereits 2012 bei. Auf welche Summe sich Grant nun mit dem Verlag einigte, war zunächst nicht bekannt.

Die Klage Prinz Harrys soll im Jänner 2025 vor Gericht verhandelt werden. Dabei ging es unter anderem um das Abhören von Telefonen, Einbruch und andere Arten der illegalen Informationsbeschaffung.