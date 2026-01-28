Industrieller bringt Sharon Stone zum Opernball

Von: apa

Der oberösterreichische Industrielle Karl Guschlbauer bringt Sharon Stone zum diesjährigen Opernball. Der “Schaumrollenkönig” bestätigte am Mittwoch im APA-Gespräch entsprechende Medienberichte und würdigte den Hollywoodstar als “sehr toughe und geradlinige Frau”. Geplant ist ein privates Abendessen vor dem gesellschaftlichen Ereignis des Jahres sowie im Vorfeld ein V.I.P.-Empfang im Unternehmen in St. Willibald.

Guschlbauer hat übrigens alle Filme von Sharon Stone gesehen. “Sie ist eine Persönlichkeit – und wie ich gehört habe eine sehr nette und natürlich auch sehr hübsche Frau.”

Lugner sehr geschätzt

Den Vergleich mit Richard Lugner scheut der Fabrikant zwar nicht: “Herr Lugner war ein sehr guter Freund, ich habe ihn sehr geschätzt.” Aber: “Wir machen etwas Neues.” Am 10. Februar, am Dienstag vor dem Opernball am Donnerstag, lädt der Industrielle zu dem Empfang und einer Pressekonferenz in seiner Firma. Wer Sharon Stone aus der Nähe bewundern möchte, kann sich dazu unter https://www.guschlbauer.at/vip-empfang/ anmelden.

Bevor es mit dem Weltstar in die Loge beim Opernball geht, bringt der Unternehmer seine hauptsächlich aus dem Wirtschaftsbereich stammenden Gäste bei einem privaten Abendessen zusammen. “Dabei wird auch Johann Lafer sein, mit dem ich sehr gut befreundet bin.” In Zusammenarbeit mit dem österreichischen Starkoch wurde übrigens eine “Opernball-Schaumrolle” kreiert, die bereits bei zwei Supermarktketten (Penny und Spar) einen Vorgeschmack auf das Event bietet.