Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Industrieller bringt Sharon Stone zum Opernball
Sharon Stone besucht diesjährigen Opernball

Industrieller bringt Sharon Stone zum Opernball

Mittwoch, 28. Januar 2026 | 10:48 Uhr
Sharon Stone besucht diesjährigen Opernball
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/FRAZER HARRISON
Schriftgröße

Von: apa

Der oberösterreichische Industrielle Karl Guschlbauer bringt Sharon Stone zum diesjährigen Opernball. Der “Schaumrollenkönig” bestätigte am Mittwoch im APA-Gespräch entsprechende Medienberichte und würdigte den Hollywoodstar als “sehr toughe und geradlinige Frau”. Geplant ist ein privates Abendessen vor dem gesellschaftlichen Ereignis des Jahres sowie im Vorfeld ein V.I.P.-Empfang im Unternehmen in St. Willibald.

Guschlbauer hat übrigens alle Filme von Sharon Stone gesehen. “Sie ist eine Persönlichkeit – und wie ich gehört habe eine sehr nette und natürlich auch sehr hübsche Frau.”

Lugner sehr geschätzt

Den Vergleich mit Richard Lugner scheut der Fabrikant zwar nicht: “Herr Lugner war ein sehr guter Freund, ich habe ihn sehr geschätzt.” Aber: “Wir machen etwas Neues.” Am 10. Februar, am Dienstag vor dem Opernball am Donnerstag, lädt der Industrielle zu dem Empfang und einer Pressekonferenz in seiner Firma. Wer Sharon Stone aus der Nähe bewundern möchte, kann sich dazu unter https://www.guschlbauer.at/vip-empfang/ anmelden.

Bevor es mit dem Weltstar in die Loge beim Opernball geht, bringt der Unternehmer seine hauptsächlich aus dem Wirtschaftsbereich stammenden Gäste bei einem privaten Abendessen zusammen. “Dabei wird auch Johann Lafer sein, mit dem ich sehr gut befreundet bin.” In Zusammenarbeit mit dem österreichischen Starkoch wurde übrigens eine “Opernball-Schaumrolle” kreiert, die bereits bei zwei Supermarktketten (Penny und Spar) einen Vorgeschmack auf das Event bietet.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Sollte die EU gegenüber Donald Trump härter auftreten?
Kommentare
65
Sollte die EU gegenüber Donald Trump härter auftreten?
Wildcampen soll Einhalt geboten werden
Kommentare
51
Wildcampen soll Einhalt geboten werden
Olympia: ICE-Agenten nicht in Südtirol im Einsatz
Kommentare
38
Olympia: ICE-Agenten nicht in Südtirol im Einsatz
2025 in EU mehr E-Autos und Hybride zugelassen
Kommentare
30
2025 in EU mehr E-Autos und Hybride zugelassen
Holocaust-Gedenktag: Erinnerung als Auftrag für die Gegenwart
Kommentare
28
Holocaust-Gedenktag: Erinnerung als Auftrag für die Gegenwart
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 