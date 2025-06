Inspiriert von Indien: Ed Sheeran veröffentlicht neue Single

Von: APA/dpa

Sitar-Klänge treffen auf britischen Pop: Ed Sheeran hat eine neue Single herausgebracht. “Sapphire” klingt wie ein typischer Sheeran-Song, aber mit südasiatischen Einflüssen – darunter Percussion, Sitar und mehrstimmiger Gesang. Es ist die dritte Single seines neuen Albums “Play”, das am 12. September erscheinen soll. Der 34-Jährige hat für “Sapphire” mit dem indischen Musiker Arijit Singh zusammengearbeitet.

Im Musikvideo zum Song taucht der legendäre Bollywood-Schauspieler Shah Rukh Khan an einer Stelle auf. Sheerans neues Album scheint von globalen musikalischen Einflüssen inspiriert zu sein. Die erste Single des Albums trägt den persischen Titel “Azizam”. In der Album-Ankündigung heißt es: “Inspiriert von seiner Begegnung mit indischer und persischer Musik – und deren überraschenden Parallelen zur irischen Folk-Tradition seiner Kindheit, etwa in Tonleitern, Rhythmen und Melodien – begibt sich Sheeran auf eine musikalische Weltreise.”

“”Sapphire” war der erste Song für “Play”, bei dem ich sofort wusste: Genau in diese Richtung soll das Album gehen”, zitiert Warner Music den Popstar. “Deshalb habe er den Aufnahmeprozess auch in Goa beendet – umgeben von einigen der besten Musikerinnen und Musikern Indiens.” Sheeran (“Shape of You”) zählt zu den bekanntesten Popstars der Welt. Er verkaufte weltweit mehr als 45 Millionen Alben und 150 Millionen Singles.