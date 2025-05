Investorpreis in Cannes für neues Projekt von Marie Kreutzer

Von: apa

Noch haben die aktuell laufenden 78. Filmfestspiele von Cannes ihre Palmen nicht vergeben, da gibt es schon Preisnachrichten für Österreich von der Croisette. Die Produzenten hinter dem in Entwicklung befindlichen Projekt “Gentle Monster” von Regisseurin Marie Kreutzer wurden im Rahmen der dritten Ausgabe des Investors Circle mit dem ArteKino International Prize ausgezeichnet, der mit 20.000 Euro Entwicklungsgeld verbunden ist.

In “Gentle Monster” will Kreutzer das Porträt zweier Frauen zeichnen, die ihre jeweiligen Leben um Männer herum bauen. “Das Filmemachen ist ein wirkliches Gebirge, und das, was vor der Premiere passiert – die eigentliche Realisierung eines Filmes -, ist ein sehr langer Aufstieg”, freute sich Kreutzer in einer Reaktion über die Aufstiegshilfe.

Kreutzers Projekt war dabei eines von insgesamt zehn, die im Rahmen des Investor Circles den versammelten Investoren und Finanzexperten vorgestellt wurden. Darunter befanden sich auch mit “Toxic” der neue Episodenfilm von Jessica Hausner, in dem die Filmemacherin verschiedene Bereiche der heutigen Arbeitswelt ergründen will und eine minoritär österreichische Koproduktion in Form von Jasmila Žbanićs Fortsetzungsarbeit “Quo Vadis, Aida – The missing part”. Zu den weiteren Produktionsvorhaben, deren Budgets zwischen 3 und 9 Mio. Euro variieren, und die an der Croisette präsentiert wurden, zählen etwa das neue Vorhaben “Coward” (Arbeitstitel) des belgischen Shootingstars Lukas Dhont oder “Kamo” von Ungarns Aushängeschild Kornél Mundruczó.