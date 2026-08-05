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Isabella Rossellini kommt zum Filmfestival in der Schweiz

Isabella Rossellini beim 79. Locarno Film Festival erwartet

Mittwoch, 05. August 2026 | 10:47 Uhr
Isabella Rossellini kommt zum Filmfestival in der Schweiz
APA/APA/AFP/ANGELA WEISS
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Von: importer

Das 79. Filmfest Locarno wird am Mittwochabend eröffnet. 17 Filme befinden sich im Rennen um den Goldenen Leoparden. Bis 15. August sind in der Stadt am Lago Maggiore 233 Filme zu sehen, 103 davon Weltpremieren. An der zu Europas wichtigsten Filmfestivals zählenden Veranstaltung werden unter anderem die italienische Schauspielerin Isabella Rossellini und der amerikanische Regisseur und Drehbuchautor James Gray erwartet, der für sein Lebenswerk ausgezeichnet wird.

Gray präsentiert seinen neuesten Film “Paper Tiger”. Der Thriller erzählt die Geschichte zweier Brüder im New Yorker Stadtteil Queens, die in die Fänge der organisierten Kriminalität geraten. Mit Adam Driver, Scarlett Johansson und Miles Teller ist der Streifen hochkarätig besetzt.

Österreich außerhalb des Hauptwettbewerbs vertreten

Nicht nur Filme des Hauptwettbewerbs, in dem sich diesmal keine österreichischen Produktionen finden, sondern auch auf der einzigartigen Piazza Grande gezeigte Werke stehen in Locarno im Mittelpunkt. Im größten Freiluftkino Europas wird in diesem Jahr unter anderem der neueste Film von Petra Volpe zu sehen sein. “Frank & Louis”, der von einer Männerfreundschaft im Gefängnis handelt, ist der erste englischsprachige Film der italienisch-schweizerischen Filmemacherin.

Hier zeigt heuer auch der deutsche Regisseur Felix Randau die österreichische Koproduktion “Ich ist ein anderer”, ein Historiendrama über den einstigen Masseur Heinrich Himmlers, bei dem Valerie Pachner die Rolle einer Journalistin übernimmt und Susanne Wuest die der Gattin. Und der gebürtige Wiener Peter Brunner präsentiert hier im Freiluftambiente mit “Down the Arm of God” sein nächstes, US-französisch produziertes Projekt gemeinsam mit Stammpartner Caleb Landry Jones, der hier einen Pastor spielt, der Obdachlosen hilft und damit in Konflikt mit seiner Gemeinde gerät.

(S E R V I C E – www.locarnofestival.ch )

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