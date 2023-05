Jamie Foxx und Tochter Corinne kündigen TV-Gameshow an

Hollywoodstar Jamie Foxx (55, “Day Shift”) und seine Tochter Corinne planen eine gemeinsame TV-Gameshow. “We Are Family” werde 2024 auf Sendung gehen, teilte Corinne Foxx auf Instagram mit. Sie könnten es kaum erwarten, schrieb die 29-Jährige. Dazu verlinkte sie einen Bericht des Branchenblatts “Hollywood Reporter”. Das Vater-Tochter-Duo wird demnach durch die musikalische Spielesendung führen, in der Prominente zusammen mit einem unbekannten Verwandten ein Duett singen.

Der Promi tritt versteckt auf, die Spiele-Teilnehmer müssen seinen Namen erraten. Hollywood-Star und Musiker Jamie Foxx moderierte beim Sender FOX bereits die Fernsehspielshow “Beat Shazam”.

Der Oscar-Preisträger (“Ray”) musste nach Angaben seiner Familie Mitte April wegen “medizinischen Komplikationen” in einem Krankenhaus behandelt werden. Woran der Schauspieler litt, wurde nicht öffentlich. Vorige Woche teilte Corinne Foxx auf Instagram mit, dass ihr Vater schon seit Wochen nicht mehr im Krankenhaus sei. Er erhole sich. Er stand zuletzt an der Seite von Cameron Diaz und Glenn Close für die Netflix-Komödie “Back in Action” vor der Kamera.