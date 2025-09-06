Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Japans Prinz Hisahito nach Zeremonie offiziell erwachsen
Prinz Hisahito in Japan ist offiziell erwachsen

Japans Prinz Hisahito nach Zeremonie offiziell erwachsen

Samstag, 06. September 2025 | 14:49 Uhr
Prinz Hisahito in Japan ist offiziell erwachsen
APA/APA/Imperial Household Agency/HANDOUT
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Mit einer traditionellen Zeremonie im Beisein des japanischen Kaiserpaares ist Prinz Hisahito an seinem 19. Geburtstag offiziell als volljährig anerkannt worden. Aus organisatorischen Gründen wurde die Zeremonie ein Jahr später abgehalten, wie Medien berichteten. Aufnahmen des japanischen TV-Senders NHK zeigten, wie der Sohn von Kronprinz Akishino und Kronprinzessin Kiko im Kaiserpalast in Tokio von einem Hofdiener eine von Kaiser Naruhito übergebene Krone aufgesetzt bekommt.

Anschließend schritt er durch den Raum zum Tenno und dessen Gemahlin Masako und drückte ihnen sowie seinen Eltern seine Dankbarkeit aus, als erwachsenes Mitglied zur Kaiserfamilie zu gehören. Es war die erste Zeremonie dieser Art seit rund 40 Jahren, wie NHK berichtet. Die letzte war demnach Hisahitos Vater Akishino gewidmet gewesen. Akishino (59) ist der Bruder von Kaiser Naruhito (65).

Japanisches Kaiserhaus könnte zu existieren aufhören

Prinz Hisahito, der mittlerweile studiert, ist der einzige Sohn des Kronprinzenpaares, er hat noch zwei Schwestern. Noch immer verbietet das japanische Hofgesetz Frauen auf dem Thron. Sollte der Prinz eines Tages nicht selbst männlichen Nachwuchs bekommen, “hört das Kaiserhaus auf zu existieren”, so der Kaiserexperte Ernst Lokowandt. Würde das Hofgesetz jedoch so geändert, dass grundsätzlich das erstgeborene Kind – unabhängig vom Geschlecht – auf den Thron kommt, wäre das Nachwuchsproblem gelöst.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Don Giorgio Carli: Bischof rudert zurück
Kommentare
113
Don Giorgio Carli: Bischof rudert zurück
Lehrer bekommen mehr – reicht das?
Kommentare
85
Lehrer bekommen mehr – reicht das?
“Wenn Lehrer protestieren, dann nicht aus Bequemlichkeit”
Kommentare
83
“Wenn Lehrer protestieren, dann nicht aus Bequemlichkeit”
Bankberater taucht mit 20 Mio. Euro unter
Kommentare
57
Bankberater taucht mit 20 Mio. Euro unter
Putin würde westliche Soldaten in der Ukraine angreifen
Kommentare
39
Putin würde westliche Soldaten in der Ukraine angreifen
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Der Latemar lockt bis 5. Oktober!
Der Latemar lockt bis 5. Oktober!
Panoramablick und Aktivitäten:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 