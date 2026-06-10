Jay-Z und Eminem machen wieder zusammen Musik

Von: APA/dpa

25 Jahre nach ihrer letzten Zusammenarbeit sind die Rapper Jay-Z (56) und Eminem (53) einem Bericht zufolge wieder gemeinsam in einem Lied zu hören. Wie das Musikmagazin “Rolling Stone” unter Berufung auf den Produzenten Matthew Markoff berichtet, sind die beiden auf dem neuen Album von US-Rapper Rakim dabei, das im August erscheinen soll.

Markoff postete am Wochenende auf Instagram eine Liste mit den Titeln des Albums, auf der auch die Namen von Eminem und Jay-Z zu lesen waren. Die beiden sollen laut Markoff auf dem Album Rapper Rakim würdigen. Das letzte Mal waren die beiden dem Bericht zufolge auf dem Lied “Renegade” zu hören, das 2001 auf Jay-Zs Album “The Blueprint” veröffentlicht wurde.