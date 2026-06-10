Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Jay-Z und Eminem machen wieder zusammen Musik
Rapper Eminem

Jay-Z und Eminem machen wieder zusammen Musik

Mittwoch, 10. Juni 2026 | 09:35 Uhr
Rapper Eminem
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/FRANK MICELOTTA
Schriftgröße

Von: APA/dpa

25 Jahre nach ihrer letzten Zusammenarbeit sind die Rapper Jay-Z (56) und Eminem (53) einem Bericht zufolge wieder gemeinsam in einem Lied zu hören. Wie das Musikmagazin “Rolling Stone” unter Berufung auf den Produzenten Matthew Markoff berichtet, sind die beiden auf dem neuen Album von US-Rapper Rakim dabei, das im August erscheinen soll.

Markoff postete am Wochenende auf Instagram eine Liste mit den Titeln des Albums, auf der auch die Namen von Eminem und Jay-Z zu lesen waren. Die beiden sollen laut Markoff auf dem Album Rapper Rakim würdigen. Das letzte Mal waren die beiden dem Bericht zufolge auf dem Lied “Renegade” zu hören, das 2001 auf Jay-Zs Album “The Blueprint” veröffentlicht wurde.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Ein ungeahnter Tiefpunkt – selbst für Urzí”
Kommentare
47
“Ein ungeahnter Tiefpunkt – selbst für Urzí”
Versuchter Raub in Brixen: Täter sticht zu und flüchtet blutverschmiert
Kommentare
39
Versuchter Raub in Brixen: Täter sticht zu und flüchtet blutverschmiert
Südtirols Bevölkerung wächst – trotz stagnierender Geburten
Kommentare
38
Südtirols Bevölkerung wächst – trotz stagnierender Geburten
Gemeinden nehmen Familien mit Migrationshintergrund auf
Kommentare
37
Gemeinden nehmen Familien mit Migrationshintergrund auf
Familienvater stirbt nach Restaurantbesuch am Gardasee
Kommentare
23
Familienvater stirbt nach Restaurantbesuch am Gardasee
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 