Jeff Goldblum serviert swingenden Jazz mit Starbesetzung

Von: APA/dpa

Jazz mit Starbesetzung, serviert mit einem Schuss Charme und einer Prise Lässigkeit. Hollywoodstar Jeff Goldblum (“Jurassic Park”) kann nicht nur Dinosaurier jagen – er beherrscht auch den Jazzvibe. Auf seinem neuen Album “Still Blooming” kehrt der 72-Jährige ans Klavier zurück und zelebriert mit dem Mildred Snitzer Orchestra auf neun Tracks seine Liebe zum Swing – diesmal mit prominenter Unterstützung aus Hollywood.

Goldblum: Musikkarriere war eine Überraschung

Von kleinen Auftritten in seiner Heimat Pittsburgh über Broadway-Abende mit Jazzmusikern bis hin zu Filmauftritten am Klavier: Es habe sich alles gefügt, erzählt Goldblum der Deutschen Presse-Agentur. “Meine Musikkarriere kam überraschend”, sagt er, geplant habe er es nicht. “Es ist einfach passiert. Ich liebe Musik, ich habe immer Klavier gespielt.”

Den entscheidenden Schub brachte ein spontaner Auftritt in einer britischen Talkshow, bei dem er Jazzlegende Gregory Porter begleitete. Kurz darauf folgte die Einladung ins Studio. “Jetzt ist es schon das vierte Album – ich glaube, man könnte es jetzt als Karriere bezeichnen”, erzählt er, während er Jazztöne summt.

Jazzklassiker mit Hollywood-Besetzung

“Still Blooming” ist ein nostalgischer Streifzug durch Jazzklassiker – von Thelonious Monks “Bye-Ya” bis zu Cole Porters “Ev’ry Time We Say Goodbye”, das Goldblum sogar selbst singt. Im Vordergrund steht er dabei nicht, aber sein lässig-elegantes Spiel zieht sich wie ein roter Faden durch die Stücke.

Für zusätzlichen Glanz sorgen seine Gäste: Die “Wicked”-Kolleginnen Ariana Grande und Cynthia Erivo bringen Glamour und große Stimmen mit, Schauspielkollegin Scarlett Johansson interpretiert “The Best is yet to come” mit einer so eleganten Kadenz, dass sie einem noch tagelang im Ohr bleibt. “Natürlich haben sie große Fangemeinden – das hilft sicher. Aber was wirklich zählt, ist: Mit ihnen zu arbeiten ist ein echtes Vergnügen”, sagt Goldblum. “Sie sind Meister ihres Fachs. Das inspiriert mich, besser zu werden.”

Jazzliebe startete mit Goofy

Seine Liebe zum Jazz begann früh. “Ich habe das noch nie jemandem erzählt: Als ich ungefähr fünf war, hatte ich Stepptanz-Unterricht”, erzählt Goldblum träumerisch. Bei seinem ersten kleinen Auftritt tanzte er zu einem Song von Disney-Figur Goofy – mit jazzigem Vibe. “Irgendetwas daran hat mich gepackt.” Später war es ein Klavierstück, das endgültig den Funken zündete: “Ich dachte: Das ist es. Ich liebe es!”

Für Goldblum ist Musik mehr als nur Klang. “Musik kann Portale zu Frieden, Menschlichkeit und Seelentiefe öffnen – und uns das Wunder unseres Lebens bewusst machen”, erzählt er. Er selbst nimmt jeden Morgen sein Elixier: “Ich spiele jeden Tag – gleich morgens als Erstes. Oder ich fange an zu singen. Es ist mein Tonikum.”

Das neue Album ist der perfekte Soundtrack für entspannte Nachmittage – lässiger Retrojazz mit einem Hauch Hollywoodglamour. Am besten genießen bei offenem Fenster – und der Ahnung, dass das Beste vielleicht wirklich noch kommt.

(Das Gespräch führte Sabina Crisan/dpa)