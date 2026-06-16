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Jennifer Lopez fühlt sich als Single wie ein neuer Mensch

Jennifer Lopez ist seit Scheidung ein neuer Mensch

Dienstag, 16. Juni 2026 | 11:32 Uhr
Jennifer Lopez fühlt sich als Single wie ein neuer Mensch
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/NOAM GALAI
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Von: APA/dpa

US-Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez hat eigenen Worten zufolge nach ihrer Scheidung von Ben Affleck viel über sich nachgedacht. Nach der Scheidung habe sie dagesessen und sich gedacht: “Du musst dich verdammt noch mal selbst auf die Reihe kriegen. Was ist los mit dir?”, erzählte die 56-Jährige im Podcast “Smartless”.

Lopez und Affleck (53) hatten 2022 geheiratet. Nach zwei Jahren Ehe reichte Lopez im Sommer 2024 die Scheidung ein. Die Sängerin und der Schauspieler waren in den 2000er-Jahren schon einmal zusammen gewesen.

Heute komplett anderer Mensch als vor zwei Jahren

Die vergangenen beiden Jahre habe sie damit verbracht, zu heilen und sich dabei erst richtig kennenzulernen, berichtete Lopez nun. Sie habe gespürt, “dass es Dinge an mir gab, die ich ändern musste, die ich aber nicht verstand oder erkannte, und die bestimmte Dinge und eine bestimmte Art von Erfahrungen in mein Leben zogen”.

Inzwischen habe sich vieles für sie verändert, schilderte die Schauspielerin. Sie habe sich auch ein neues Haus gekauft und ihre Kinder seien ausgezogen. “Der Mensch, der ich heute bin, unterscheidet sich so sehr von dem Menschen, der ich noch vor zwei Jahren war, das ist verrückt”, sagte Lopez. “Und heute kann ich mein Leben wirklich betrachten, es so schätzen, wie es ist, und das, was ich mir selbst geschaffen habe, und wirklich glücklich sein.”

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