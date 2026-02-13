Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Johannes Oerding singt Liebes-Duett mit Sarah Connor
Johannes Oerding singt mit Sarah Connor

Johannes Oerding singt Liebes-Duett mit Sarah Connor

Freitag, 13. Februar 2026 | 05:23 Uhr
Johannes Oerding singt mit Sarah Connor
APA/APA/dpa/Hendrik Schmidt
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Popsänger Johannes Oerding (44) zeigt sich in Sachen Liebe als Realist. “Wenn ich in einer Beziehung stecke, dann ist das für mich auch ein totales Commitment”, sagte er der dpa. “Dass das Leben manchmal andere Geschichten schreibt, ist auch klar. So realistisch bin ich dann auch.” Sein neuer Song “Märchen aus Hollywood” – ein Duett mit Sarah Connor (45) – ist eine gefühlvolle Ballade über das erste, romantische Date und den Wunsch, dass die Liebe ein Leben lang hält.

“Was meine Geschichten und Songs anbelangt, versuche ich schon immer auch, ein Happy End einzubauen”, erklärte Oerding: “Ich tue mich schwer mit Songs, die kein Happy End haben.”

So reagierte Connor auf die Duett-Anfrage

Oerding (“An guten Tagen”) und Connor (“Vincent”) sind schon länger befreundet, “Märchen aus Hollywood” ist der erste gemeinsame Song. Die Anfrage habe er schriftlich geschickt, erklärte der Sänger. “Zurück kam die allerschönste WhatsApp-Nachricht, die ich jemals für so eine Anfrage bekommen habe. Sie sagte: “Puh, das ist ja ein Lied über die große Liebe, wie ein Heiratsantrag. Dabei halte ich doch gar nicht so viel vom Heiraten und der einen großen Liebe. Aber wenn du mich fragst, ob ich den Song mit dir singe, dann sage ich: Ja, ich will.””

Die Ballade ist ein Vorbote für das achte Studioalbum des Musikers vom Niederrhein, der schon lange in Hamburg lebt. “Hotel” erscheint am 27. März.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Sie ist wunderschön, wirkt aber wie eine Baustelle”
Kommentare
47
“Sie ist wunderschön, wirkt aber wie eine Baustelle”
Streit um Skeleton-Helm: Ukrainer bei Olympia ausgeschlossen
Kommentare
44
Streit um Skeleton-Helm: Ukrainer bei Olympia ausgeschlossen
Olympia: Wasserknappheit in umliegenden Dörfern
Kommentare
32
Olympia: Wasserknappheit in umliegenden Dörfern
Südtirols Arbeitnehmer sparen vor allem für Kinder und Notfälle
Kommentare
32
Südtirols Arbeitnehmer sparen vor allem für Kinder und Notfälle
Bozen: Fast doppelt so viele Krankenhauspatienten wie noch 2020
Kommentare
30
Bozen: Fast doppelt so viele Krankenhauspatienten wie noch 2020
Anzeigen
Arbeiten und reisen in Südtirol
Arbeiten und reisen in Südtirol
Wenn Mobilität auch digital wird
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
"Le Vette"
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 