“John Candy”-Doku: Ein Menschenfreund und Lebemann

Sonntag, 05. Oktober 2025 | 06:11 Uhr
Von: apa

Er verhalf einer jamaikanischen Bobmannschaft in “Cool Runnings” zu Ruhm und Ehre. Er spielte den “Möter”-Alien in “Spaceballs”, und er brachte Kevins Mutter rechtzeitig zu Weihnachten nach Hause, weil der Sprössling allein war. John Candy war einer der beliebtesten Komiker in den 80er und 90er. Colin Hanks (der älteste Sohn von Tom) widmet sich nun in “John Candy: I Like Me” dem Leben des kanadischen Schauspielers, der im Alter von nur 43 Jahren verstarb.

Candys bester Film ist zweifellos “Ein Ticket für Zwei”, der Klassiker von John Hughes, der Hanks’ Hommage seinen Untertitel verleiht. Er spielt darin eine der nervigsten Leinwandfiguren aller Zeiten: den Reisebegleiter des leicht verärgerten Geschäftsmanns, gespielt von Steve Martin, der hier auch zu Wort kommt. Außerdem finden sich Interviews mit Wegbegleitern wie Tom Hanks, Martin Short und Macaulay Culkin, der sich noch gut daran erinnert, wie nett Candy während der Dreharbeiten zu “Allein mit Onkel Buck” zu ihm war. Abrufbar ab Freitag.

(S E R V I C E – www.primevideo.com)

