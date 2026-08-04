Jugenddrama “Stand by Me” wird 40

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Ein Kaff im US-Staat Oregon, 1959: Ein Bub wird vermisst. Seine Leiche soll irgendwo im Wald liegen. Vier Zwölfjährige beschließen in den großen Ferien, sich auf eine mehrtägige Suche zu begeben: Die Literaturverfilmung “Stand by Me – Das Geheimnis eines Sommers” wird 40 Jahre alt. Im Sommer 1986 kam sie in den USA ins Kino.

Das Jugenddrama mit Thriller-Elementen beruht auf Stephen Kings Kurzgeschichte “Die Leiche” (Originaltitel: “Fall From Innocence: The Body”) und stammt aus der Kurzromansammlung “Frühling, Sommer, Herbst und Tod” (Original: “Different Seasons”, erschienen 1982; auf Deutsch 1984). Der sensible Coming-of-Age-Film fängt das universelle Gefühl von Sommerferien, Pubertät, jugendlichen Freundschaften, familiären Spannungen, Abenteuerlust und Erwachsenwerden (müssen) ein.

Die vier Buben, die alle mit dem Verhältnis zu ihren Vätern und männlichen Vorbildern ringen, hoffen, mit dem Finden der Leiche ein bisschen berühmt zu werden. Sie geraten etwa beim Überqueren einer langen Eisenbahnbrücke wegen eines herannahenden Zuges in Lebensgefahr, sie müssen ihre Angst vor dem Übernachten im dunklen Wald überwinden – und ihren Ekel vor Blutegeln.

Mit River Phoenix und Corey Feldman

Vern (Jerry O’Connell) ist eher ängstlich und wird wegen seines Gewichts oft verspottet, Teddy (Corey Feldman) ist aufbrausend, schlägt schnell zu, wie er es bei seinem Vater, einem Weltkriegsveteranen, immer sah. Chris (River Phoenix) hat Angst, auf die schiefe Bahn zu geraten, weil das in seiner Familie Tradition hat. Der schlaue Gordie (Wil Wheaton) hadert mit seinen Eltern, die ihn kaum mehr beachten, seit sie den älteren Sohn bei einem tödlichen Autounfall verloren haben. Er ist auch der Bub, aus dem später ein Schriftsteller und als Erwachsener der Erzähler des Films wird.

Der älteste der vier Nachwuchsdarsteller im Film war River Phoenix, der ältere Bruder von Oscar-Preisträger Joaquin Phoenix (“Joker”). River wurde am letzten Drehtag (23. August 1985) 15 Jahre alt. Nach dem Film gehörte er zu den vielversprechendsten Jungschauspielern Hollywoods (“Die Flucht ins Ungewisse”, “Indiana Jones und der letzte Kreuzzug”, “My Private Idaho”). Am 31. Oktober 1993 starb Phoenix im Alter von 23 Jahren an einer Überdosis Drogen vor einem Club in West Hollywood.

Regisseur Rob Reiner mit Gespür

“Stand by Me – Das Geheimnis eines Sommers” gilt als eine der gelungensten Stephen-King-Verfilmungen. Regisseur Rob Reiner, der selbst als Schauspieler anfing, bewies außerordentliches Gespür, junge Darsteller zu führen. “Rob sprach mit uns, als wären wir Profis, und entlockte uns unglaubliche schauspielerische Leistungen”, zitierte die Nachrichtenagentur AP Anfang 2026 den inzwischen 54 Jahre alten Wil Wheaton. “Rob nahm sich die Zeit, wirklich einen Draht zu uns zu finden und uns dabei zu helfen, eine echte emotionale Verbindung zu den Erlebnissen unserer Figuren herzustellen.”

Die “New York Times” zitierte Reiner im September 1986: “Ich stellte mich hinter die Kamera und spielte ihnen fast jede Szene vor, damit sie hören konnten, wie die Rolle klingen sollte. Das ist einer der Vorteile daran, selbst Schauspieler zu sein. Ich wollte nicht, dass die Kinder ‘schauspielern’.” Die Burschen sollten einfach sehr echt und nahbar wirken.

Regisseur vor rund einem halben Jahr getötet

Nach dem überraschend erfolgreichen Jugendfilm stieg Rob Reiner in die Riege von Hollywoods gefragtesten Regisseuren auf. Mit “Harry und Sally” lieferte er 1989 eine der bis heute besten Liebeskomödien der Filmgeschichte, berühmt für die Szene, in der Meg Ryan in einem Deli laut einen Orgasmus vortäuscht.

Rob Reiner wurde am 14. Dezember 2025, ebenso wie seine Frau, die Fotografin und Produzentin Michele Singer Reiner, tot in seinem Haus in Los Angeles gefunden. Der Sohn Nick Reiner – eines von vier Kindern des Paars – wurde am selben Tag festgenommen und kam wegen zweifachen Mordes vor Gericht.