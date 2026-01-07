Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Julia Roberts hielt Idee zu “Notting Hill” zuerst für dumm
Julia Roberts hielt Idee zu “Notting Hill” zuerst für dumm

Mittwoch, 07. Januar 2026 | 09:57 Uhr
APA/APA/AFP/BERTRAND GUAY
Von: APA/dpa

US-Schauspielerin Julia Roberts ist laut eigenen Worten bei dem Drehbuch zu einer ihrer erfolgreichsten Rollen erst skeptisch gewesen. “Ich erinnere mich, als mein Agent mich wegen ‘Notting Hill’ anrief. Ich dachte nur: “Das klingt nach der dümmsten Idee für einen Film, die ich mir vorstellen kann””, sagte die 58-Jährige dem Branchenblatt “Deadline”. Doch dann habe sie das Drehbuch gelesen und gedacht: “Oh. Das ist ja hinreißend. So witzig.”

In der romantischen Komödie aus dem Jahr 1999 spielt Roberts eine bekannte Schauspielerin, die sich in einen Buchhandlungsbesitzer, gespielt von Hugh Grant (65), verliebt. Roberts hatte 2004 der britischen Vogue gesagt, dass die Rolle “eines der schwierigsten Dinge, die ich je machen musste” gewesen sei: “Ich habe mich so unwohl gefühlt!” Sie habe nicht gewusst, wie sie diese Person spielen sollte, sagte Roberts weiter.

