Justin Bieber veröffentlicht überraschend weiteres Album

Freitag, 05. September 2025 | 11:15 Uhr
Von: APA/dpa

Nur rund zwei Monate nach seinem Überraschungsalbum hat Popstar Justin Bieber wieder eine neue Platte veröffentlicht. Auf dem Album mit dem Titel “SWAG II” sind 23 neue Lieder zu hören, darunter zum Beispiel “Speed Demon” oder “Better Man”. Zudem enthält die Platte auch die Songs aus dem Vorgängeralbum “SWAG”, das Bieber erst im Juli veröffentlicht hatte.

Wie schon bei “SWAG” hatte der kanadische Sänger dieses Mal seine neue Musik nur mit einem Tag Vorlauf bei Instagram angekündigt. Dort postete er zahlreiche Fotos von Werbetafeln, die das zartrosa Cover des Albums zeigen.

In “SWAG II” gibt Bieber – wie schon im Vorgänger – Einblicke in sein Innenleben und die Beziehung mit seiner Frau Hailey, etwa im Lied “Love Song”. Auch der poppige Sound schließt nahtlos an “SWAG” an.

Album-Release verzögerte sich um Stunden

Eigentlich hätte die Platte laut Bieber schon um Mitternacht (Ortszeit) erscheinen sollen, doch die Veröffentlichung verzögerte sich um einige Stunden. Wie mit einem Live-Ticker hielt er seine Fans auf seinem Instagram-Profil auf dem Laufenden, wann das Album nun kommt.

Sein letztes Studioalbum vor dem Doppel-Release in diesem Sommer hatte Bieber im Jahr 2021 mit “Justice” herausgebracht, auf dem Hits wie “Peaches” zu finden sind. Bieber wurde bereits mit 13 Jahren entdeckt, 2008 unter Vertrag genommen und schnell zum internationalen Superstar.

