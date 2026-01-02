Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > K-Pop-Giganten BTS kündigen neues Album an
Fans der K-Pop-Band BTS können sich über die Albumankündigung freuen

K-Pop-Giganten BTS kündigen neues Album an

Freitag, 02. Januar 2026 | 12:25 Uhr
Fans der K-Pop-Band BTS können sich über die Albumankündigung freuen
APA/APA/AFP/JUNG YEON-JE
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Die südkoreanische Erfolgsband BTS hat ihr erstes Album seit fast vier Jahren angekündigt. Dieses soll am 20. März erscheinen, wie das Label von BTS bereits am Donnerstag bekannt gab. Nach Erscheinen des Albums wird die siebenköpfige Band zudem auf Welttournee gehen.

Das bisher letzte Album der Gruppe (“Proof”) stammt aus dem Jahr 2022. Seither war die K-Pop-Band zu einer längeren Pause gezwungen, weil die Mitglieder ihren Militärdienst ableisten mussten. In Südkorea müssen alle tauglichen Männer einen verpflichtenden Wehrdienst von 18 bis 21 Monaten absolvieren. Hintergrund ist die angespannte Sicherheitslage in direkter Nachbarschaft zum hochgerüsteten Nordkorea.

BTS gehört zu den erfolgreichsten Gruppen in der südkoreanischen Popmusik, die auch unter dem Sammelbegriff K-Pop bekannt ist. Mit Hits wie “Dynamite” und “Permission to Dance” hatte die Boygroup die Charts gestürmt. Ihre Debütsingle “No More Dream” veröffentliche BTS im Juni 2013.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Wildcampen in Südtirol: Kontroverse zwischen Campern und HGV
Kommentare
60
Wildcampen in Südtirol: Kontroverse zwischen Campern und HGV
40 Tote bei Silvesterparty im schweizerischen Crans-Montana
Kommentare
58
40 Tote bei Silvesterparty im schweizerischen Crans-Montana
Überlebenskampf: Alpenhütten müssen simpler werden
Kommentare
51
Überlebenskampf: Alpenhütten müssen simpler werden
Bulgarien führt als 21. Land den Euro als Währung ein
Kommentare
38
Bulgarien führt als 21. Land den Euro als Währung ein
Das sagen Schamanen für 2026 voraus
Kommentare
33
Das sagen Schamanen für 2026 voraus
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 