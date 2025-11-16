Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > K-Pop-Star Nana rang Einbrecher nieder
K-Pop-Star Nana rang Einbrecher nieder

Sonntag, 16. November 2025 | 13:31 Uhr
Von: APA/AFP

Schockmoment für K-Pop-Star Nana: Die südkoreanische Sängerin und Schauspielerin hat bei sich zu Hause einen Einbrecher überwältigt, bei der Auseinandersetzung aber Verletzungen davongetragen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, brach ein Mann in der Nacht auf Samstag in das Haus der 34-Jährigen in einem Vorort von Seoul ein, um Wertsachen zu stehlen. Die Künstlerin und ihre Mutter hätten den Einbrecher “in einem körperlichen Kampf überwältigt”, hieß es.

Der Mann im Alter zwischen 30 und 40 Jahren sei festgenommen worden, sagte ein Polizeivertreter. Ihm wird schwerer Raub zur Last gelegt. Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, Nana und ihre Mutter hätten Verletzungen davongetragen und würden im Krankenhaus behandelt. Die Mutter habe schwerere Verletzungen erlitten und vorübergehend das Bewusstsein verloren.

Nana – mit bürgerlichem Namen Im Jin Ah – war als Sängerin der K-Pop-Bands After School und Orange Caramel berühmt geworden. Später begann sie eine erfolgreiche Karriere als TV-Darstellerin.

