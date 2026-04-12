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Nach einer wahren Geschichte: Kapodistrias kämpft für Freiheit

“Kapodistrias – Der Gouverneur”: Ein griechisches Heldenepos

Sonntag, 12. April 2026 | 06:09 Uhr
Nach einer wahren Geschichte: Kapodistrias kämpft für Freiheit
APA/APA/Kinostar
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Von: apa

Regisseur Yiannis Smaragdis erzählt in “Kapodistrias” die Geschichte des vielleicht bedeutendsten griechischen Politikers des 19. Jahrhunderts nach. Antonis Miriagos verkörpert Ioannis Kapodistrias, der als Freiheitskämpfer gegen das osmanische Joch eintritt. Als die Unabhängigkeit erreicht ist, wird Kapodistrias erster Gouverneur des Landes – ein gefährlicher Posten. Ab Donnerstag im Kino.

(S E R V I C E – www.kinostar.com/filmverleih/kapodistrias/ )

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