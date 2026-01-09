Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Kate an ihrem Geburtstag “zutiefst dankbar”
Kate an ihrem Geburtstag “zutiefst dankbar”

Freitag, 09. Januar 2026 | 13:26 Uhr
APA/APA/AFP/POOL/GARETH FULLER
Von: APA/dpa

Prinzessin Kate hat zu ihrem 44. Geburtstag geteilt, “zutiefst dankbar” zu sein. In einem auf der Plattform X veröffentlichten Video mit eindrucksvollen Naturaufnahmen spricht die Ehefrau von Thronfolger Prinz William (43), die Anfang 2024 an Krebs erkrankt war, über den Winter, der “Stille, Geduld und Besinnung” mit sich bringe. Fast genau vor einem Jahr hatte Kate mitgeteilt, in Remission zu sein, also dass ihre Krankheit unter Kontrolle ist.

Das Video ist Teil der “Mother Nature Series”, einer Video- und Fotoreihe des Palastes, die sich mit Natur, Jahreszeiten und innerer Reflexion beschäftigt. Die Serie sei eine “sehr persönliche, kreative Reflexion darüber, wie mir die Natur beim Heilen geholfen hat”, schrieb Kate dazu. Für eine “glücklichere, gesunde Welt” gebe es so viel von der Natur zu lernen.

Das zukünftige Königspaar

Die Prinzessin gehört mittlerweile zu den beliebtesten Royals in Großbritannien. “Es könnte sein, dass es, wenn William und Catherine König und Königin sind, in mancherlei Hinsicht eher so etwas wie eine gemeinsame Monarchie ist – zumindest, was die öffentliche Wahrnehmung betrifft”, sagte Craig Prescott, Verfassungsexperte und Royal-Kenner von der Londoner Universität Royal Holloway der Deutschen Presse-Agentur.

