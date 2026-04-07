“King & Conqueror”: Der Kampf um Englands Krone

Von: apa

In Großbritannien ist die legendäre Schlacht bei Hastings im Jahr 1066 noch immer präsent – entschied sich hier doch der Kampf um England zwischen den Angelsachsen und den Normannen. Michael Robert Johnson zeichnet dessen Vorgeschichte nun in der Serie “King & Conqueror” nach. Als Kontrahenten stehen sich hier der Angelsachsenkönig Harald II. (James Norton) und der normannische Herzog Wilhelm der Eroberer (Nikolaj Coster-Waldau) gegenüber. Ab Samstag abrufbar bei Paramount+.

(S E R V I C E – https://paramountglobalcontent.com/title/king-and-conqueror )