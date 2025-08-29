Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Konzert von Pharrel Williams und John Legend am Petersplatz
Im Gebet und bald vor dem Petersdom: Pharell Williams

Konzert von Pharrel Williams und John Legend am Petersplatz

Freitag, 29. August 2025 | 12:42 Uhr
Im Gebet und bald vor dem Petersdom: Pharell Williams
APA/APA/AFP/JULIEN DE ROSA
Schriftgröße

Von: apa

Die US-amerikanischen Musiker Pharell Williams und John Legend geben vor dem Petersdom in Rom ein Konzert für mehr Zusammenhalt und soziale Gerechtigkeit in der Welt. Bei dem Abschlussevent des vatikanischen Welttreffens zur menschlichen Geschwisterlichkeit am 13. September soll auch der italienische Startenor Andrea Bocelli auftreten. Der Eintritt ist frei.

“Ich hoffe von ganzem Herzen, dass es gelingt, in den Herzen aller ein Gefühl der Brüderlichkeit und der großen Menschlichkeit zu verbreiten, das so dringend benötigt wird”, sagte Bocelli laut Kathpress bei der Vorstellung des Events am Freitag im Vatikan. Organisiert wird das Treffen von der Vatikan-Stiftung “Fratelli tutti”. Angelehnt an das gleichnamige Schreiben von Papst Franziskus aus dem Jahr 2020 setzt sich die Stiftung für mehr Begegnung und Zusammenhalt unter den Menschen weltweit ein. Papst Leo XIV. soll die Teilnehmer am 12. September in Audienz empfangen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Neue Förderungen für den Kauf von Elektrofahrzeugen
Kommentare
105
Neue Förderungen für den Kauf von Elektrofahrzeugen
Nachzahlung für Abgeordnete: Kompatscher lenkt ein
Kommentare
51
Nachzahlung für Abgeordnete: Kompatscher lenkt ein
Hotel am Gardasee holt sich Zertifikat “Muslim Friendly”
Kommentare
36
Hotel am Gardasee holt sich Zertifikat “Muslim Friendly”
Trump: „Ich habe das Recht, alles zu tun, was ich will“
Kommentare
30
Trump: „Ich habe das Recht, alles zu tun, was ich will“
Tochter Joelle hat Achammers Leben völlig verändert
Kommentare
26
Tochter Joelle hat Achammers Leben völlig verändert
Anzeigen
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 