Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Krebserkrankung hat Influencerin Aminati dankbarer gemacht
Schwarzer Hautkrebs vor drei Jahren diagnostiziert

Krebserkrankung hat Influencerin Aminati dankbarer gemacht

Montag, 19. Januar 2026 | 12:26 Uhr
Schwarzer Hautkrebs vor drei Jahren diagnostiziert
APA/APA/dpa/Annette Riedl
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Die an Krebs erkrankte Designerin und Influencerin Patrice Aminati spricht über ihren möglichen letzten Tag. “Wenn ich mir vorstelle, es wär mein letzter Tag, dann würde ich gern mit meinen Eltern auf dem Sofa sitzen. Wir würden ein Stück Kuchen essen, einen Kaffee trinken”, sagte die 30-Jährige im Interview mit “RTL Exclusiv”. Bei Aminati wurde vor drei Jahren schwarzer Hautkrebs diagnostiziert. Eine vollständige Heilung ist nach ihren Worten ausgeschlossen.

“Im Moment kann es mit Medikamenten ganz gut in Schach gehalten werden”, sagte Aminati über ihre Erkrankung. “Der Grundtenor ist natürlich die Traurigkeit und die Angst, aber wir versuchen das Beste daraus zu machen”, beschrieb die 30-Jährige ihren Alltag. Krebs habe sie zu einem glücklicheren und dankbareren Menschen gemacht.

Neuer Lebensabschnitt

Im Dezember hatte Aminati die Trennung von ihrem Ehemann bekanntgegeben, dem Fernsehmoderator Daniel Aminati (52). Sie wünsche sich nun, dass sie von einer Paarbeziehung zu einer liebevollen Elternbeziehung zu ihrer gemeinsamen dreijährigen Tochter kommen.

Schwarzer Hautkrebs kann nach Angaben des Klinikums Dortmund aus einem Leberfleck oder aus gesunder Haut entstehen. Das Risiko steigt demnach durch schwere Sonnenbrände in der Kindheit oder durch Solarium-Besuche. Regelmäßige Hautkrebsvorsorgeuntersuchungen werden empfohlen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Bozen: Bekannter Straßenmusiker erhält Geldstrafe
Kommentare
74
Bozen: Bekannter Straßenmusiker erhält Geldstrafe
Meloni warnt Trump: Neue US-Zölle wären ein Fehler
Kommentare
26
Meloni warnt Trump: Neue US-Zölle wären ein Fehler
Grönland: Trump kündigt Zölle gegen mehrere NATO-Staaten an
Kommentare
24
Grönland: Trump kündigt Zölle gegen mehrere NATO-Staaten an
Freihandelsabkommen zwischen EU und Mercosur unterzeichnet
Kommentare
23
Freihandelsabkommen zwischen EU und Mercosur unterzeichnet
Bis zu 18.000 Tote laut Bericht nach Protesten im Iran
19
Bis zu 18.000 Tote laut Bericht nach Protesten im Iran
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 