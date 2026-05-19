Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Kultband Aqua beendet Live-Karriere
Aqua verabschieden sich von der Bühne

Kultband Aqua beendet Live-Karriere

Dienstag, 19. Mai 2026 | 13:31 Uhr
Aqua verabschieden sich von der Bühne
APA/APA/dpa/Jörg Carstensen
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Sie schufen mit “Barbie Girl” einen der größten Ohrwürmer der 90er-Jahre. Jetzt hat die dänisch-norwegische Popband Aqua ihre Konzert-Karriere beendet. “Nach vielen fantastischen Jahren haben wir uns entschieden, das Kapitel mit Aqua als Liveband zu beenden”, teilte die Gruppe auf Instagram mit.

“Aqua war ein riesiger Teil unseres Lebens, und gemeinsam durften wir mehr erleben, als wir jemals zu träumen gewagt hätten”, hieß es weiter. Jetzt fühle es sich richtig an, aufzuhören, “solange die Erinnerungen noch frisch sind und die Liebe zur Musik, zur gemeinsamen Geschichte und zueinander noch intakt ist”.

Aqua wurde 1996 gegründet und hatte ursprünglich vier Mitglieder. Nachdem Claus Norreen die Popband 2016 verlassen hatte, bestand sie zuletzt noch aus Lene Nystrøm, René Dif und Søren Rasted. In ihrer Karriere hat sich die Band laut der Nachrichtenagentur Ritzau mehrfach aufgelöst und wieder zusammengefunden.

“Barbie”-Film brachte Plastik-Pop-Revival

Ob die Bandmitglieder in Zukunft auch ohne Live-Gigs noch gemeinsam Musik machen werden, schrieb Aqua in dem Instagram-Post nicht. Ihr letztes Studioalbum hatte die Gruppe 2011 herausgebracht. Ritzau zufolge ist Aqua nach wie vor die dänische Band, die im Ausland die meisten Alben und Singles verkauft hat. Mit dem “Barbie”-Film hatte der Kultsong “Barbie Girl” 2023 ein Revival erlebt. 2028 soll ein Aqua-Musical Premiere in Kopenhagen feiern.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Sieg für Meloni: Europarat erkennt Migrationszentren in Drittstaaten an
Kommentare
36
Sieg für Meloni: Europarat erkennt Migrationszentren in Drittstaaten an
Schock-Aussage von Reinhold Messner
Kommentare
36
Schock-Aussage von Reinhold Messner
“Ein Mensch wird in dem Augenblick zum Helden, wenn er eingreift”
Kommentare
33
“Ein Mensch wird in dem Augenblick zum Helden, wenn er eingreift”
Genauer Hergang nach tödlicher Kuhattacke in Tirol unklar
Kommentare
33
Genauer Hergang nach tödlicher Kuhattacke in Tirol unklar
Triumph in Rom bringt Sinner “Golden Masters”
Kommentare
25
Triumph in Rom bringt Sinner “Golden Masters”
Anzeigen
Diese Ziele lohnen sich jetzt
Diese Ziele lohnen sich jetzt
Von Südtirol ans Meer | Anzeige
Star Wars: The Mandalorian and Grogu
Star Wars: The Mandalorian and Grogu
Ab 20. Mai im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 